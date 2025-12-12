Ευφροσύνη Τσιμάρα για ΝΕΠ: «Αποφασισμένες κόντρα στον ΝΟ Χανίων»

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ παίζει την Κυριακή με τον ΝΟ Χανίων και η πολίστρια των «δελφινιών» Ευφροσύνη Τσιμάρα μίλησε για τον αγώνα.

12 Δεκ. 2025 14:45
Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ αγωνίζεται την Κυριακή (12.00) στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης με αντίπαλο τον ΝΟ Χανίων στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής, με τα «δελφίνια» να δηλώνουν αποφασισμένα να επιστρέφουν στις νίκες και να καλύψουν, ταυτόχρονα, και την ήττα τους από το Κρητικό συγκρότημα στο αντίστοιχο παιχνίδι του α΄ γύρου στην Πάτρα.
«Για εμάς η προσέγγιση δεν αλλάζει από αγώνα σε αγώνα. Δεν στεκόμαστε στο ποιος είναι ο αντίπαλος, αλλά στο να δίνουμε το 100% και να διεκδικούμε τη νίκη σε κάθε παιχνίδι», δήλωσε η πολίστρια της ΝΕΠ Ευφροσύνη Τσιμάρα και πρόσθεσε τα εξής: «Τα Χανιά είναι μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα, με ποιότητα και ρυθμό, και σίγουρα πρόκειται για ένα παιχνίδι που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση. Πρέπει να μπούμε δυνατά από το πρώτο λεπτό, να επιβάλουμε τον ρυθμό μας και να μείνουμε συγκεντρωμένες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Εχουμε δουλέψει πολύ, είμαστε σε καλή αγωνιστική κατάσταση και πάμε αποφασισμένες να κερδίσουμε το παιχνίδι».

