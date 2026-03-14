Εφιάλτης για 27χρονη: Καταγγέλλει άγρια κακοποίηση, εγκλεισμό και φρίκη με νεκρά ζώα

Μια υπόθεση ωμής και παρατεταμένης κακοποίησης φέρνει στο φως η μαρτυρία 27χρονης γυναίκας, η οποία περιέγραψε δημόσια τον εφιάλτη που, όπως λέει, έζησε δίπλα στον πρώην σύντροφό της. Η νεαρή αποκάλυψε ότι η βία σε βάρος της είχε γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς της, με επιθέσεις που εκδηλώνονταν ξαφνικά, ακόμη και τις ώρες που κοιμόταν ή κινούνταν ανυποψίαστη.

Όπως ανέφερε, στην αρχή της σχέσης τους τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν. Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν εκείνη πήγαινε ακόμη σχολείο και εκείνος ήταν έναν χρόνο μεγαλύτερός της, ενώ αργότερα συγκατοίκησαν. Σύντομα όμως, όπως περιγράφει, η συμβίωση μετατράπηκε σε παγίδα. Η ίδια κατήγγειλε ότι δεχόταν γροθιές, ξυλοδαρμούς και εγκλεισμό μέσα στο σπίτι, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο πρώην σύντροφός της τη χτυπούσε απροειδοποίητα, δοκιμάζοντας -όπως υποστήριξε- μέχρι πού μπορούσε να φτάσει η σωματική και ψυχική της αντοχή.

Στη μαρτυρία της περιέγραψε σκηνές ακραίας βίας, λέγοντας πως την κλείδωνε σε δωμάτια, τη χτυπούσε επανειλημμένα και στη συνέχεια συνέχιζε ατάραχος την καθημερινότητά του, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Όπως είπε, ζούσε σε ένα σταθερό καθεστώς φόβου, χωρίς να ξέρει πότε θα ακολουθήσει το επόμενο ξέσπασμα.

Η 27χρονη τόνισε ακόμη ότι, όταν προσπάθησε να απομακρυνθεί, ο πρώην σύντροφός της συνέχισε να την καταδιώκει. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, σε βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφηκε μετά από εμπρησμό αυτοκινήτου των γονιών της, αναγνώρισε η ίδια τον δράστη από τη σωματοδομή, την κίνηση και τη στάση του σώματός του, παρότι το πρόσωπό του ήταν καλυμμένο.

Όπως υποστήριξε, η μήνυση που είχε υποβληθεί σε βάρος του 28χρονου αρχειοθετήθηκε, χωρίς η ίδια να ενημερωθεί, με αποτέλεσμα να παραμείνει -όπως λέει- εκτεθειμένη και χωρίς ουσιαστική προστασία. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει, σύμφωνα με την οικογένειά της, το αίσθημα αδυναμίας και εγκατάλειψης που βίωσε σε μια περίοδο κατά την οποία προσπαθούσε να ξεφύγει οριστικά.





Στο πλευρό της στάθηκε ο αδελφός της, ο οποίος περιέγραψε μια μακρά διαδρομή κακοποίησης και δικαστικών ενεργειών. Όπως ανέφερε, η 27χρονη κατάφερε να μιλήσει στην οικογένεια δύο χρόνια μετά την έναρξη αυτής της βίαιης κατάστασης, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν καταγγελθεί σε βάρος του άνδρα πράξεις όπως βιασμός και ξυλοδαρμός. Είπε ακόμη ότι η δικαστική διαδικασία ξεκίνησε το 2021, ενώ η σχετική αγωγή κατατέθηκε το 2022.

Ο ίδιος περιέγραψε και τη δραματική επίπτωση που είχε η υπόθεση στην καθημερινότητα της οικογένειας. Όπως είπε, η αδελφή του έχει περιορίσει στο ελάχιστο τις μετακινήσεις της, κινούμενη μόνο ανάμεσα στο σπίτι της και στο σπίτι των γονιών τους, με διαρκή ενημέρωση για το πού βρίσκεται. Οι γονείς τους, πρόσθεσε, συνεχίζουν να ζουν με τον φόβο, ιδιαίτερα μετά την πυρπόληση του αυτοκινήτου τους πριν από περίπου δύο μήνες.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο αδελφός της, το όχημα περιλούστηκε με βενζίνη και τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ σε βίντεο που εξετάστηκε καταγράφεται μια φιγούρα να ρίχνει εύφλεκτο υλικό στο καπό. Όπως είπε, η αδελφή του είναι πεπεισμένη ότι πρόκειται για τον πρώην σύντροφό της, αν και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του δεν διακρίνονται.

Ιδιαίτερα σκληρό είναι και το κομμάτι της καταγγελίας που αφορά τη συμπεριφορά του 28χρονου απέναντι σε ζώα. Η 27χρονη υποστήριξε ότι ο πρώην σύντροφός της βασάνιζε αδέσποτα ζώα και έφτανε μέχρι και να τα σκοτώνει, περιγράφοντας φρικιαστικές σκηνές κακοποίησης μέσα στο σπίτι. Όπως είπε, ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο δικός της σκύλος.

Η μαρτυρία της συνθέτει την εικόνα μιας γυναίκας που, όπως περιγράφει, έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα εγκλωβισμένη σε ένα περιβάλλον διαρκούς βίας, φόβου και ελέγχου. Παράλληλα, αναδεικνύει και την αγωνία μιας οικογένειας που, όπως λέει, συνεχίζει μέχρι σήμερα να παλεύει για να μη δει το χειρότερο σενάριο να επιβεβαιώνεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



