Ευκαιρία για τη Δ. Ελλάδα να κερδίσει μερίδιο

16 Απρ. 2026 11:23
Pelop News

Μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί, λόγω του πολέμου στο Ιράν, ο οδικός τουρισμός αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή.

Ηδη περιοχές, όπως η Πελοπόννησος και η Ηπειρος, αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα, ενόψει καλοκαιριού, λόγω της εύκολης πρόσβασης με αυτοκίνητο και έχουν αυξημένες κρατήσεις για το καλοκαίρι.

Είναι ευκαιρία, λοιπόν, για τη Δυτική Ελλάδα, οι επιχειρηματίες να κάνουν τις κινήσεις τους και να κερδίσουν μερίδιο στην πίτα, ειδικά φέτος που η πρόσβαση μέσω του αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου είναι πιο ασφαλής, ενώ υπάρχει και το αεροδρομιο του ΑΡαξου που έχει συνεχώς ολκό και περισσότερα δρομολόγια.
Απλά οι όποιες κινήσεις γίνουν θα πρέπει να γίνουν σύντομα, αφού ειδικότερα οι ξένοι τουρίστες κάνουν  νωρίς προγραμματισμό.

