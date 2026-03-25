Εύκολη για τη νίκη για τον Προμηθέα 2014
Εύκολο απόγευμα για την ομάδα του Προμηθέα 2014 ο οποίος παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ επικράτησε εύκολα εντός έδρας του Έσπερου Λαμίας 94-69, σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 25η αγωνιστική της National League 1 και επέστρεψε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Η τριάδα των Κομιανίδη, Πρέκα και Αλεξανδρόπουλου ξεχώρισε από τους νικητές που επέβαλαν από το ξεκίνημα τον ρυθμό τους και κράτησαν τη νίκη μέχρι το φινάλε.
Τα 10λεπτα: 22-9, 47-34 (ημ.), 77-42, 94-69.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Κομνιανίδης 23 (3), Κιόσια 21, Αλεξανδρόπουλος 10 (2), Δενδής 6 (2), Πρέκας 11, Σοϊλεμετζίδης 5, Ράλλης 8 (2), Μέγγος, Πούλος 8, Σταμούλος, Οικονομίδης, Κουτσίδης 2
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Σοφογιάννης): Μάιλς 9 (1), Γκαζέλας 4, Καλημέρης 16 (1), Γρούδος 7 (1), Μαλανδρής 10, Πηλίτσης 11, Μουρατίδης 10 (1), Γκιγκαούρι 2, Πανάγος, Σερέτης.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News