Εύκολη για τη νίκη για τον Προμηθέα 2014

Εύκολη για τη νίκη για τον Προμηθέα 2014
25 Μαρ. 2026 20:04
Pelop News

Εύκολο απόγευμα για την ομάδα του Προμηθέα 2014 ο οποίος παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ επικράτησε εύκολα εντός έδρας του Έσπερου Λαμίας 94-69, σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 25η αγωνιστική της National League 1 και επέστρεψε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Η τριάδα των Κομιανίδη, Πρέκα και Αλεξανδρόπουλου ξεχώρισε από τους νικητές που επέβαλαν από το ξεκίνημα τον ρυθμό τους και κράτησαν τη νίκη μέχρι το φινάλε.

Τα 10λεπτα: 22-9, 47-34 (ημ.), 77-42, 94-69.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Κομνιανίδης 23 (3), Κιόσια 21, Αλεξανδρόπουλος 10 (2), Δενδής 6 (2), Πρέκας 11, Σοϊλεμετζίδης 5, Ράλλης 8 (2), Μέγγος, Πούλος 8, Σταμούλος, Οικονομίδης, Κουτσίδης 2

ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Σοφογιάννης): Μάιλς 9 (1), Γκαζέλας 4, Καλημέρης 16 (1), Γρούδος 7 (1), Μαλανδρής 10, Πηλίτσης 11, Μουρατίδης 10 (1), Γκιγκαούρι 2, Πανάγος, Σερέτης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:27 Μπακαλιάρος σκορδαλιά: 5 tips για να «διώξετε» τη μυρωδιά του σκόρδου μετά το γιορτινό τραπέζι
21:12 Γαλλία: Υπό κράτηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο διάσημος ράπερ Gims
20:59 Πάτρα: Πρεμιέρα για το 26ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου
20:51 Τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη: «Θα γίνει κόλαση αν το Ιράν δεν αποδεχθεί την ήττα του»
20:44 Πολιτικός σεισμός στην Ιταλία: Παραιτήθηκε η Υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ
20:37 Συναγερμός στην Πεύκη: Εντοπίστηκε ιταλική οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
20:29 New York Times: Εντολή Νετανιάχου για ολοκληρωτικό χτύπημα στο Ιράν εντός 48 ωρών
20:22 Τραγωδία στη Βουλιαγμένη: Εντοπίστηκε νεκρός ο 34χρονος δύτης μετά από πολυήμερες έρευνες, το Σάββατο η ανάσυρση
20:17 Θρίλερ στην Κέρκυρα: Δραματική επιχείρηση μεταφοράς νεογνού στα Ιωάννινα, δίνει μάχη για τη ζωή
20:09 Καρυστιανού: «Χρειαζόμαστε έναν νέο Κολοκοτρώνη»
20:04 Εύκολη για τη νίκη για τον Προμηθέα 2014
20:01 Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Σαάρ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Ιράν
19:51 Εύβοια: Συγκίνηση στο Κάβο Ντόρο, η παρέλαση του μοναδικού μαθητή στην Αμυγδαλιά
19:43 Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε ανήλικο για διακίνηση ναρκωτικών
19:33 Πρόστιμο μαμούθ στη Meta για την ασφάλεια των ανηλίκων
19:21 Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην Αμαλιάδα ΦΩΤΟ
19:13 Νέα αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου – Πλέγμα μέτρων ενίσχυσης εισοδήματος, τι αλλάζει για εργαζόμενους και Δημόσιο
19:03 Τραγωδία στον Βόλο: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τις προσπάθειες απεγκλωβισμού από το φλεγόμενο σπίτι
18:57 ΗΠΑ: Ανθρωποειδές ρομπότ υποδέχθηκε τη Μελάνια Τραμπ και ξένες αντιπροσωπείες σε συνέδριο για την AI
18:46 ΑΑΔΕ: Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίου τσιγάρων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
