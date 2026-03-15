Εύκολη πρόκριση για τους Μίνι Παίδες του ΝΟΠ

Με απολογισμό τρεις νίκες και μια ήττα στα παιχνίδια της Β΄ Φάσης, η ομάδα πόλο μίνι Παίδων του ΝΟΠ πήρε την πρόκριση στην Γ΄ Φάση του Πανελλήνιου πρωταθλήματος.

Η πατρινή ομάδα που έχει προπονητή τον Μιχάλη Μπαρτζελά, νίκησε με 11-8 τον Εθνικό, με 8-4 τον Απόλλωνα και με 12-8 το ΝΟΠ Ναυπλίου.

Αντίθετα, έχασε στο τοπικό ντέρμπι με 10-7 από τη συμπολίτισσα ΝΕΠ και έτσι πήρε την 2η θέση στον όμιλο της, ωστόσο προκρίθηκε στους «16» του Πανελλήνιου δείχνοντας για μια ακόμα φορά ότι συγκαταλέγεται στις σπουδαίες δυνάμεις του ελληνικού πόλο.

Ο προπονητής της ομάδας σε όλα τα παιχνίδια χρησιμοποίησε τους εξής: Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Απόστολος Γεωργαράς, Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Ανδρέας Δημητρόπουλος, Παναγιώτης Δημητρόπουλος, Διονύσης Ζώντος, Κώστας Καραμπούρης, Χρήστος Καρτσακλής, Νώντας Κολύδας, Χρήστος Μολώνης, Κωνσταντίνος Παπούλιας, Γιώργος Παππάς, Κωνσταντίνος Πουλογιάννης, Γιάννης Σκλήρας, Αλέξανδρος Σκουρλάς και Στάθης Χαρίτος.

