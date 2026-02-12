Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για πώληση ακινήτων 900 εκατ. ευρώ – Σε εξέλιξη ευρωπαϊκή έρευνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρωπαϊκή έρευνα για πιθανές παρατυπίες σε πώληση ακινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από εφόδους της βελγικής αστυνομίας σε εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, με τις Αρχές να αναζητούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ αυτών και στο τμήμα προϋπολογισμού. Η υπόθεση αφορά πωλήσεις ακινήτων της ΕΕ που έγιναν κατά την προηγούμενη θητεία της Επιτροπής, όταν επίτροπος Προϋπολογισμού ήταν ο Γιοχάνες Χαν, ο οποίος διαχειριζόταν τον κοινοτικό προϋπολογισμό έως το 2024 και στη συνέχεια διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά συνολικά 23 κτίρια που αγοράστηκαν το 2024 από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM έναντι περίπου 900 εκατομμυρίων ευρώ. Την περίοδο της συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει ότι η διαδικασία έγινε μέσω διαγωνισμού και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να μην επηρεαστεί η έρευνα.

Την ίδια στάση τήρησαν τόσο η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) όσο και η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επενδυτικό ταμείο SFPIM ή τον Γιοχάνες Χαν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



