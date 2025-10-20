Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα: Νέα επίθεση της Χαμάς, ισραηλινά αντίποινα, αμερικανική διπλωματική παρέμβαση

Η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας δοκιμάστηκε εκ νέου τις τελευταίες ώρες, μετά από επίθεση της Χαμάς εναντίον ισραηλινών στρατιωτών κοντά στη Ράφα, που προκάλεσε την άμεση απάντηση του Ισραήλ με αεροπορικές επιδρομές.

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Το Ισραήλ έκανε λόγο για «σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας, ενώ δύο στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Μετά την κλιμάκωση, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναφέρουν την εκεχειρία, έπειτα από έντονες αμερικανικές παρεμβάσεις. Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα θα συνεχιστεί.

Δηλώσεις Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς παραμένει σε ισχύ, παρά τις πρόσφατες επιθέσεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι παραβιάσεις πιθανόν να προκλήθηκαν από «αντάρτες» εντός της Χαμάς και όχι από την ηγεσία της, εκφράζοντας την επιθυμία του να διατηρηθεί η ειρηνευτική συμφωνία.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε την κατάσταση «ασταθή», σημειώνοντας ότι οι εκεχειρίες στη Γάζα «έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους», αλλά παραμένουν η καλύτερη επιλογή για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή.

Αμερικανική αποστολή στο Ισραήλ

Στο Ισραήλ αναμένονται σήμερα οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους ανώτατους αξιωματούχους.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στη σταθεροποίηση της εκεχειρίας, στην αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από τη νότια Γάζα και στη δημιουργία διεθνούς διοικητικού φορέα για τη μεταπολεμική διαχείριση της περιοχής.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει επίσης την επιστροφή των σορών των ομήρων, τη σταδιακή αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και την εγκαθίδρυση διεθνούς επιτήρησης στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Εύθραυστη ισορροπία στη Γάζα

Παρά την προσωρινή ηρεμία, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Το Ισραήλ διατηρεί κλειστό το πέρασμα της Ράφα έως ότου ολοκληρωθεί η επιστροφή των σορών των ομήρων, ενώ η Χαμάς έχει δηλώσει ότι δεν θα αποδεχθεί πλήρη αποστράτιωτικοποίηση.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι χωρίς ένα ξεκάθαρο σχέδιο ανοικοδόμησης και διακυβέρνησης, η εκεχειρία δύσκολα θα διατηρηθεί. Η επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων θεωρείται κρίσιμη για την αποτροπή νέας κλιμάκωσης στη Γάζα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



