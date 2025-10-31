Ευθυμίου: «Οι συντάξεις απονέμονται σε λιγότερο από δύο μήνες – Καμία αύξηση στα όρια ηλικίας»

Σημαντική πρόοδο στην κοινωνική ασφάλιση και στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων περιέγραψε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας για ταχεία απονομή συντάξεων και ουσιαστική μείωση των καθυστερήσεων. Όπως ανέφερε, οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις ανέρχονται σήμερα σε περίπου 15.000, όταν το 2019 υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμότητες, ενώ ο μέσος χρόνος απονομής έχει μειωθεί από τις 500 στις κάτω από 50 ημέρες.

Εκκαθάριση και αυτοματοποίηση

Η υφυπουργός επισήμανε ότι στις επικουρικές συντάξεις παραμένουν περίπου 31.000 ληξιπρόθεσμες, αποδίδοντας τις καθυστερήσεις στον πολυκερματισμό των πρώην ταμείων. «Παλαιότερα, υπήρχαν επικουρικές που καθυστερούσαν μέχρι και πέντε χρόνια· σήμερα αυτό έχει αλλάξει χάρη στην ενοποίηση του e-ΕΦΚΑ και τις ψηφιοποιημένες διαδικασίες», τόνισε.

Ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου

Αναφερόμενη στη μεγάλη μεταρρύθμιση ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού αρχείου, η Άννα Ευθυμίου εξήγησε πως πρόκειται για έργο που αλλάζει οριστικά τη λειτουργία του συστήματος: «Πλέον, ψηφιοποιείται όλο το χαρτώο υλικό με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης – μιλάμε για 53 εκατομμύρια σελίδες και έχει ήδη ολοκληρωθεί το 80%. Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026».

Από τα μέσα του 2026, όπως είπε, οι συντάξεις θα απονέμονται «ακόμη πιο γρήγορα», καθώς η αυτοματοποίηση θα καλύπτει σχεδόν το σύνολο των περιπτώσεων.

Ανακούφιση για τα όρια ηλικίας

Η υφυπουργός διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο τα σενάρια περί αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, υπογραμμίζοντας πως «δεν προκύπτει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο»: «Η αυξητική μεταβολή που έγινε το 2015 μάς δίνει περιθώριο ασφαλείας. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους ασφαλισμένους που σπεύδουν να κάνουν αιτήσεις εξαιτίας φημών».

Ασφαλιστικές εισφορές και προσωπική διαφορά

Η Άννα Ευθυμίου υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει καταργήσει σε μεγάλο βαθμό τον νόμο Κατρούγκαλου, προσφέροντας στους ελεύθερους επαγγελματίες τη δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Όπως είπε, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα γίνει σταδιακά: «Το 50% το 2026 και το υπόλοιπο 50% το 2027», σύμφωνα με την εξαγγελία του πρωθυπουργού.

