Εφυγε από τη ζωή ένας αληθινός θρύλος της οινοποιίας

Ο ελληνικός αμπελώνας είναι από σήμερα φτωχότερος. Ο Νίκος Λαζαρίδης, ιδρυτής του οινοποιείου Château Nico Lazaridi και μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του σύγχρονου ελληνικού κρασιού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω του μια παρακαταθήκη που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της οινοποιίας.

Έφυγε «πλήρης ημερών», αλλά και πλήρης έργου, σε έναν χώρο που βοήθησε να αλλάξει ριζικά πρόσωπο.

Γεννημένος το 1932 στη Δράμα, με νεανικά χρόνια που συνδέθηκαν και με την Καβάλα, ο Νίκος Λαζαρίδης δεν ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από το κρασί. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, ωστόσο, αποφάσισε να ακολουθήσει την αγάπη του για τον αμπελώνα και την οινοποίηση, σε μια εποχή που η Δράμα δεν είχε ακόμη κατακτήσει τη θέση που σήμερα κατέχει στον οινικό χάρτη της Ελλάδας.

Το 1987 ίδρυσε την πρώτη αμπελουργική και οινοποιητική εταιρεία του νομού Δράμας και το 1997 προχώρησε στη δημιουργία του εμβληματικού οινοποιείου Château Nico Lazaridi, στην Αγορά Δράμας, πλάι στους αμπελώνες.

Το όραμά του, όμως, δεν περιορίστηκε στην παραγωγή ποιοτικών κρασιών. Ο Νίκος Λαζαρίδης υπήρξε από τους πρώτους που πίστεψαν ότι το κρασί είναι πολιτιστικό προϊόν συνολικής εμπειρίας. Στο οινοποιείο δημιούργησε την πινακοθήκη «Μαγικό Βουνό», φιλοξενώντας έργα σημαντικών καλλιτεχνών που υπέγραψαν τις ετικέτες των κρασιών του, ενώ οι χώροι υποδοχής γέμισαν με πίνακες και γλυπτά, σε έναν διαρκή διάλογο ανάμεσα στον οίνο και τις τέχνες.

Το χαρτοφυλάκιο του Château Nico Lazaridi περιλαμβάνει σειρές που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα, όπως η διαχρονική Château Nico Lazaridi, το εμβληματικό Μαγικό Βουνό, η premium σειρά Perpetuus, η μονοποικιλιακή Cavalieri, αλλά και πιο πειραματικές προσεγγίσεις όπως το Amphora Ασύρτικο. Παράλληλα, δημιούργησε οινοποιεία στον Πλατανότοπο Καβάλας και στο Αμύνταιο Φλώρινας, συμβάλλοντας στην ανάδειξη διαφορετικών terroir της Βόρειας Ελλάδας.

