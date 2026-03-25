Έφυγε από τη ζωή η Πατρινή Άννα Παπαγεωργίου σε ηλικία 58 ετών

Ζούσε με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη και ήταν μητέρα δύο παιδιών

25 Μαρ. 2026 14:16
Θλίψη στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη προκαλεί η απώλεια της Άννας Παπαγεωργίου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, αφήνοντας πίσω της οικογένεια, φίλους και συγγενείς.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Όπως γνωστοποίησε ο σύζυγός της, Γρηγόρης Χατζηκώστας: «Το κορίτσι μου ξεκουράστηκε μετά από μεγάλη ταλαιπωρία… 20 όμορφα χρόνια ζήσαμε μαζί… Όσοι την γνωρίσατε καταλαβαίνετε πόσο θα λείψει από μένα και τα παιδιά μας. Κρατήστε το χαμόγελό της και την αγάπη της για τη ζωή. Θα την αποχαιρετήσουμε την Παρασκευή 27/3 στις 12:45 στον ΙΝ Αναστάσεως του Κυρίου στα κοιμητήρια».

Οι αναμνήσεις των φίλων

Ο φίλος της από τα εφηβικά χρόνια, Αντώνης Ζήβας, αναφέρθηκε στη ζωή και τη χαρά που έφερνε στους γύρω της: «Με την Άννα ήμασταν φίλοι από τα 16 μας. Κάναμε αλητείες μαζί, ταξίδια, πολλά και όμορφα πράγματα… Κάποιοι ίσως τη θυμάστε πίσω από τη μπάρα του Ρόδον σε κάθε live, να σβήνει με αλκοόλ την ένταση της φωτιάς που έκαιγε στο κορμί από τη μουσική. Πέρασαν τα χρόνια, έκανε δύο όμορφα αγόρια με έναν υπέροχο άνθρωπο. Σήμερα, νικήθηκε από την ασθένεια που ξεκληρίζει όλο και περισσότερο νέο κόσμο τα τελευταία χρόνια. Καλοστραθειά Αννιό μου… αγαπημένη. Θα μου λείψεις».

Η είδηση της απώλειας της Άννας Παπαγεωργίου αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένεια, τους φίλους και όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.

