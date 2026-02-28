Εφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Γερόλυμος

Θλίψη στην κοινωνία, αλλά και στον αθλητισμό της Πάτρας, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Γερόλυμος σε ηλικία 79 ετών.

Ο εκλιπών ήταν αδελφός του παλιού παράγοντα της Παναχαϊκής, Κώστα Γερόλυμου και ένθερμος φίλαθλος της ομάδας.

Πριν από πολλά χρόνια, μαζί με τον αδελφό του είχαν διαπραγματευτεί την αγορά της ΠΑΕ επί Λουκόπουλου και έδινε συνέχεια το «παρών» σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας.

Τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί πολύ από προβλήματα υγείας, όμως πάντα ρωτούσε και ενδιαφερόταν για την πορεία της Παναχαϊκής.

Επαγγελματικά είχε δραστηριοποιηθεί στον χώρο των οικοδομικών επιχειρήσεων μαζί με τον Κώστα Γερόλυμος. Ηταν παντρεμένος με τη Βενετία με την οποία είχαν αποκτήσει δύο παιδιά τον Κωνσταντίνο και την Ειρήνη.

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα (2/3) από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α’ νεκροταφείο Πατρών (15.00).

