«Έφυγε« από τη ζωή ο γνωστός έμπορος Θόδωρος Δημήτρουλας

Στα 94 του «έφυγε» από τη ζωή ο Θόδωρος Δημήτρουλας. Συνταξιούχος τα τελευταία χρόνια, έμπορος παλαιότερα είχε αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην κοινωνία της Πάτρας.

Αγαπητός και με διάθεση για προσφορά με τη σύζυγό του Αδαμαντία είχαν δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια αποκτώντας δύο παιδιά. Τον Τάκη, που είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και τον Φώτη, που είναι εμπορικός αντιπρόσωπος. Παράλληλα είχε γνωρίσει και τέσσερα εγγόνια. Το Θόδωρο, την τη Ντένια και τον Ιάσωνα.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 15.00 από από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στην Πάτρα.

ΣΥΓΚΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Ο γιος του Τάκης ανέφερε σε post στο προφίλ του στο Facebook τα εξής:

«Σήμερα αποχαιρετούμε τον πατέρα μας, Θεόδωρο Δημήτρουλα, στο Α΄ Νεκροταφείο Πατρών, στις 15:00.

Ήταν ένας τίμιος, καλοσυνάτος και αξιοπρεπής άνθρωπος, που μας μεγάλωσε με αγάπη, ήθος και δύναμη.

Ένας άνθρωπος που στάθηκε πάντα δίπλα σε όλους με καλοσύνη και σεβασμό.

Αντί στεφάνων, μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να κάνετε δωρεά στο “Άλμα Ζωής”, στηρίζοντας το σημαντικό του έργο.

Καλό ταξίδι, πατέρα. Θα σε αγαπάμε και θα σε κουβαλάμε πάντα μέσα μας».

