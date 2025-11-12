«Έφυγε« από τη ζωή ο γνωστός έμπορος Θόδωρος Δημήτρουλας

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, συγκινητικός ο αποχαιρετισμός από τον γιο του Τάκη που ανέφερε: «Καλό ταξίδι, πατέρα. Θα σε αγαπάμε και θα σε κουβαλάμε πάντα μέσα μας»

«Έφυγε« από τη ζωή ο γνωστός έμπορος Θόδωρος Δημήτρουλας
12 Νοέ. 2025 11:15
Pelop News

Στα 94 του «έφυγε» από τη ζωή ο Θόδωρος Δημήτρουλας. Συνταξιούχος τα τελευταία χρόνια, έμπορος παλαιότερα είχε αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην κοινωνία της Πάτρας.

Αγαπητός και με διάθεση για προσφορά με τη σύζυγό του Αδαμαντία είχαν δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια αποκτώντας δύο παιδιά. Τον Τάκη, που είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και τον Φώτη, που είναι εμπορικός αντιπρόσωπος. Παράλληλα είχε γνωρίσει και τέσσερα εγγόνια.  Το Θόδωρο, την τη Ντένια και τον Ιάσωνα.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 15.00 από από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στην Πάτρα.

ΣΥΓΚΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Ο γιος του Τάκης ανέφερε σε post στο προφίλ του στο Facebook τα εξής:

«Σήμερα αποχαιρετούμε τον πατέρα μας, Θεόδωρο Δημήτρουλα, στο Α΄ Νεκροταφείο Πατρών, στις 15:00.

Ήταν ένας τίμιος, καλοσυνάτος και αξιοπρεπής άνθρωπος, που μας μεγάλωσε με αγάπη, ήθος και δύναμη.

Ένας άνθρωπος που στάθηκε πάντα δίπλα σε όλους με καλοσύνη και σεβασμό.

Αντί στεφάνων, μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να κάνετε δωρεά στο “Άλμα Ζωής”, στηρίζοντας το σημαντικό του έργο.

Καλό ταξίδι, πατέρα. Θα σε αγαπάμε και θα σε κουβαλάμε πάντα μέσα μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Χρήστος Κέλλας: Μέχρι τα Χριστούγεννα εξοφλούνται όλες οι αγροτικές πληρωμές – Τέλη Νοεμβρίου η προκαταβολή
13:00 Ανάσα με 70.000 ευρώ για τη Δυτική Αχαΐα – Εγκρίθηκε το οικονομικό βοήθημα για τους πληγέντες
12:57 Πάτρα: «Το Κελάρι της Γιαγιάς» επιστρέφει για 31η χρονιά με γεύσεις, μνήμες και παραδόσεις
12:53 Η στάση του Κρεμλίνου και οι επαφές με τη Βρετανία που δεν προχώρησαν
12:53 Πλεύρης: «Τέλος στην κατάχρηση του καθεστώτος ανηλίκων – Οι ψευδείς δηλώσεις θα έχουν ποινικές συνέπειες»
12:50 Αγρίνιο: Συλλήψεις για ναρκωτικά και οπλοκατοχή – Τρεις εντοπίστηκαν με κάνναβη, ένας με μαχαίρι
12:46 Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα στον Πύργο: Συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα
12:42 Αφού δεν …πιάστηκαν στα χέρια, δίπλα-δίπλα στο «Μις Υφήλιος» Ισραήλ και Παλαιστίνη, ΒΙΝΤΕΟ
12:42 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα: Καταδικασμένη για κλοπή και αλλοδαπός με ναρκωτικά
12:36 Αναπτυξιακός νόμος: Ως 31 Ιανουαρίου οι εγκρίσεις επενδύσεων – Θεοδωρικάκος για νέες δράσεις AI και στήριξη παραμεθόριων περιοχών
12:29 Κατέρρευσε σε προπόνηση πρώην σταρ της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο, ο Όσκαρ κόβει το ποδόσφαιρο!
12:26 Πύργος: Συνελήφθη γυναίκα που διέμενε σε αυτοσχέδιο κατάλυμα χωρίς βασικές υποδομές
12:22 Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου: Ενισχύεται ο στρατηγικός άξονας Ελλάδας – Κύπρου
12:13 Αυτά είναι τα στοιχεία του 58χρονου λιμενικού που προφυλακίστηκε και κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους
12:12 Ηλεία: 1.200 ύποπτες αιτήσεις στο “Ανακαινίζω-Νοικιάζω” – Τι αποκάλυψε η Δόμνα Μιχαηλίδου
12:07 Δυτική Αχαΐα: «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί» – Η κατάθεση του 25χρονου για την τραγωδία με τον 3χρονο
12:00 Πάτρα: Στο Νότιο Λιμάνι η βάση υποστήριξης γεωτρήσεων – Διευκρινίσεις ΟΛΠΑ για τις γεωτρήσεις
11:59 «Χρωστάω το ηλεκτρικό ρεύμα, τον ΟΤΕ, ζω στο σκοτάδι», αποκαλυπτικός ο Ανδρέας Μικρούτσικος
11:58 Πύργος: Καλλιεργούσε δενδρύλλια-‘γίγαντες’ κάνναβης – Συνελήφθη με σχεδόν μισό κιλό χασίς ΦΩΤΟ
11:47 Συναγερμός στην Ιόνια Οδό: Αμνοερίφια έπεσαν στο οδόστρωμα, δύο συλλήψεις για παραβίαση μέτρων ευλογιάς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ