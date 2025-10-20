Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κοσμάς Φοντούκης: Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας τον αποχαιρετά με συγκίνηση

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Κοσμά Φοντούκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό έργο και τη μνήμη ενός ευγενικού ανθρώπου της τέχνης.

Κατά τη μακρά του πορεία στο θέατρο, συνεργάστηκε με σημαντικούς οργανισμούς και σκηνές, όπως το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, συμμετέχοντας σε πλήθος αξιόλογων παραγωγών.

Στην τηλεόραση είχε συμμετοχές στις επιτυχημένες σειρές «Κόκκινος Κύκλος» και «Δέκατη Εντολή», ενώ στον κινηματογράφο ξεχώρισε για τους ρόλους του στις ταινίες «Ακροπόλ» και «Ξένια».

Στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας πρωταγωνίστησε σε σημαντικές παραστάσεις, όπως «Οθέλλος», «Το Πηγάδι των Αγίων», «7 επί Θήβας», «Η Βεγγέρα» (σε σκηνοθεσία Νίκου Αρμάου) και «Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» (σε σκηνοθεσία Σταύρου Ντουφεξή), αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στη σκηνή του Πατραϊκού θεάτρου.

Η απώλειά του σκορπίζει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους είχαν τη χαρά να συνεργαστούν μαζί του, να τον γνωρίσουν και να τον αγαπήσουν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



