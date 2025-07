Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός στιχουργός Άλαν Μπέργκμαν

Ο Άλαν Μπέργκμαν, ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς της αμερικανικής μουσικής και κινηματογραφικής σκηνής, πέθανε σε ηλικία 99 ετών στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Μαζί με τη σύζυγό του και στενή επαγγελματική συνεργάτιδα, Μέριλιν Κιθ, δημιούργησαν μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα τραγούδια του 20ού αιώνα.

Το δίδυμο των Μπέργκμαν υπέγραψε μεγάλες επιτυχίες όπως τα «The Windmills of Your Mind», «The Way We Were» και «In the Heat of the Night», συνεργαζόμενο με κορυφαίους συνθέτες όπως οι Μισέλ Λεγκράν, Μάρβιν Χάμλις, Κουίνσι Τζόουνς, Χένρι Μαντσίνι και Τζον Γουίλιαμς.

Το ζευγάρι κέρδισε τρεις φορές το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού – για το «Windmills» (1968), το «The Way We Were» (1973) και το soundtrack της ταινίας «Yentl» (1983) με την Μπάρμπρα Στράιζαντ.

Ο Άλαν και η Μέριλιν παντρεύτηκαν το 1958 και έμειναν αχώριστοι μέχρι τον θάνατο της Μέριλιν το 2022. Ήταν και οι δύο γεννημένοι στο Μπρούκλιν, με διαφορά τριών ετών, και γνωρίστηκαν στην Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του ’50. Αν και ξεκίνησαν χωριστά, η κοινή πορεία τους άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην αμερικανική μουσική.

Ο Άλαν, που είχε σπουδάσει μουσική στο UCLA, συνέχισε να γράφει στίχους ακόμα και μετά τον θάνατο της συντρόφου του.

Τα τραγούδια τους έχουν ερμηνεύσει σπουδαία ονόματα όπως οι Φρανκ Σινάτρα, Ρέι Τσαρλς, Φρεντ Αστέρ, Νιλ Ντάιαμοντ, Τόνι Μπένετ και Πάτι Όστιν, αποτυπώνοντας το διαχρονικό αποτύπωμα του έργου τους στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News