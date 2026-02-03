Εγκαίνια Γραμμικού Επιταχυντή «Αγ. Ανδρέα» παρουσία Γεωργιάδη: Τέλος στον Γολγοθά των ογκολογικών ασθενών – Διαμαρτυρίες ΕΙΝΑ, Εργατικού Κέντρου

Ενα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση των καρκινοπαθών της περιφέρειάς μας γίνεται σήμερα με τη λειτουργία του υπερσύγχρονου Γραμμικού Επιταχυντή ο οποίος έχει εγκατασταθεί στον «Αγ. Ανδρέα».

Τα εγκαίνια του μηχανήματος θα τελεστούν σήμερα και ώρα 4.30 από τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη. Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική καθώς βάζει τέλος στον Γολγοθά που βίωσαν επί μήνες τώρα εκατοντάδες ογκολογικοί ασθενείς της περιοχής μας. Αναγκαστικά μετακινούνταν στα Ιωάννινα ή όπου αλλού υπήρχε άμεσο ραντεβού προκειμένου να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία καθώς ο Γραμμικός Επιταχυντής του ΠΓΝΠ δεν επαρκούσε για την κάλυψή τους.

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας θα επισκεφτεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου θα συναντηθεί με τους διευθυντές των κλινικών του νοσοκομείου και θα επισκεφτεί τα εργοτάξια τη ανακατασκευής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και της Ογκολογικής Μονάδας «Ν. Κούρκουλος».

Στις 6μ.μ. θα επισκεφτεί το Καραμανδάνειο, προκειμένου να δει την εξέλιξη της κατασκευής των χειρουργείων του νοσοκομείου. Η επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη στην πόλη μας θα ολοκληρωθεί με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Αχαΐας ώρα 7μ.μ. στο Royal.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΙΝΑ

Σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας, Χρήστος Δάβουλος, σημειώνει, μεταξύ άλλων: «Στην πόλη μας, ο υπουργός πρόκειται να εγκαινιάσει το συγκρότημα Γραμμικού Επιταχυντή στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η παρουσία του είναι πραγματική πρόκληση, καθώς χρειάζεται να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα δε λειτουργούσε εδώ και οκτώ μήνες λόγω βλάβης που προκλήθηκε μετά την τελευταία πυρκαγιά. Τρεις φορές μέσα στην τελευταία διετία έπιασε φωτιά το ΓΝ Πατρών, στερώντας από τους ογκολογικούς ασθενείς πολύτιμες υπηρεσίες, αναγκάζοντας πολλούς εξ αυτών να μεταβαίνουν στον ιδιωτικό τομέα των Αθηνών, με το αζημίωτο φυσικά. Οι αναμονές για ακτινοθεραπεία έχουν εκτιναχθεί για πάνω από 4 μήνες, με σημαντική επιβάρυνση της πρόγνωσης των ογκολογικών ασθενών».

Ο κ. Δάβουλος αναδεικνύει την αναγκαιότητα ενίσχυσης των ογκολογικών τμημάτων σημειώνοντας: «Τα ογκολογικά τμήματα των δύο νοσοκομείων της πόλης αντιμετωπίζουν τους ογκολογικούς ασθενείς τεσσάρων νομών(Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και Ιονίων νήσων) με 6 ογκολόγους για 800.000 πληθυσμό. Επιπλέον, στα δύο νοσοκομεία της πόλης δεν λειτουργεί ογκολογική κλινική (δεν περιλαμβάνεται ούτε στα προτεινόμενα νέα οργανογράμματα) με αποτέλεσμα οι ογκολογικοί ασθενείς να νοσηλεύονται στις παθολογικές κλινικέςν πολλές φορές στα ράντζα των επειγόντων. Το τελευταίο, σε συνδυασμό με την υπολειτουργία των περιφερειακών νοσοκομείων, καθιστούν δυσβάστακτη την πραγματικότητα γι’ αυτούς τους ασθενείς.

-Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί τα σωματεία και τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας στον υπουργόΥγείας που διοργανώνει σήμερα και ώρα 15:00 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

