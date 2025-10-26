Εγκαίνια πρόσοψης Πεντάγωνου: Οργιο φημών για το αν θα παραστούν Καραμανλής, Σαμαράς

Την Τετάρτη 29/10 η εκδήλωση με ομιλητή Ν. Δένδια, παρόντος και του Κυριάκου Μητσοτάκη

 

Εγκαίνια πρόσοψης Πεντάγωνου: Οργιο φημών για το αν θα παραστούν Καραμανλής, Σαμαράς
26 Οκτ. 2025 15:21
Pelop News

Ενα ακόμα επεισόδιο στο σίριαλ των σχέσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά θα παιχτεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του ιστορικού κτιρίου του Πενταγώνου, τα οποία θα τελέσει ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Παρών στην εκδήλωση, λογικά, θα είναι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προφανώς για να δώσει και μια απάντηση στις φήμες για τις σχέσεις του με τον κ. Δένδια μετά τα όσα έγιναν στην ψήφιση της τροπολογίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στην εκδήλωση λέγεται από έγκυρους κύκλους ότι έχουν προσκληθεί και οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καθώς και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Το ερώτημα είναι εάν και ποιοι από τους τρεις θα παραστούν στα εγκαίνια, από την στιγμή που θα είναι εκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυκλοφόρησε μια φήμη, ανεπιβεβαίωτη όμως, ότι και οι τρεις ενημέρωσαν ήδη τον Υπουργό Άμυνας ότι δεν θα παραστούν στην εκδήλωση, εξηγώντας του και τους λόγους.

Εάν τελικά συμβεί αυτό, θα σημαίνει ότι το ρήγμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος θα βαθύνει και άλλο! Ειδικά αν δεν παραστεί ο Κ. Καραμανλής…
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετείχε στο «Pink the city» ΦΩΤΟ
16:30 Αγρίνιο: Βγήκε «οφ» ο αξονικός στο Νοσοκομείο
16:23 ΕΟ Ιτέας-Αντιρρίου: Ενας 21χρονος νεκρός και ένας 37χρονος σοβαρά τραυματισμένος
16:20 Οικογενειακή» βραδιά για την ΑΕ Ροϊτίκων
16:13 Καλαμπάκα: Στη σκιά των βράχων
16:04 Στη Ναύπακτο ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
15:59 Δείτε τι έφαγε για μεσημέρι ο Φωκίων Ζαϊμης!
15:54 Αμφιλοχία: Πέθανε πολύ γνωστή πολιτικός μηχανικός…
15:44 Rising Stars: Ο Προμηθέας έχασε από τον Παναθηναϊκό
15:38 Μέτρα από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την έξαρση της ευλογιάς προβάτων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:30 Ελευθεριάδης: «Πετύχαμε μεγάλη νίκη»
15:21 Εγκαίνια πρόσοψης Πεντάγωνου: Οργιο φημών για το αν θα παραστούν Καραμανλής, Σαμαράς
15:10 Ρωσία: «Λάθος να λέμε για ακύρωση της συνάντηση Πούτιν-Τραμπ»
15:00 Η μπηχτή Νετανιάχου για τις διεθνείς δυνάμεις και το Ισραήλ
14:51 ΠΑΣΟΚ: «Ο πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον “ήρωα της διαφάνειας”»
14:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολύ σκληρή δήλωση Βελόπουλου για Μητσοτάκη
14:36 Βραζιλία: Δολοφόνησαν εν ψυχρώ 18χρονο Έλληνα
14:23 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας: Και ο Σταύρος Γεράνιος με Αντώνη Κουνάβη
14:11 Ρωσία: Φόβος και τρόμος η «φτερωτή καταιγίδα», το νέο υπερόπλο
14:00 Πάτρα: Τα παιδιά έστειλαν μήνυμα, εκδήλωση για την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ