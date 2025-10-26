Εγκαίνια πρόσοψης Πεντάγωνου: Οργιο φημών για το αν θα παραστούν Καραμανλής, Σαμαράς

Ενα ακόμα επεισόδιο στο σίριαλ των σχέσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά θα παιχτεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του ιστορικού κτιρίου του Πενταγώνου, τα οποία θα τελέσει ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Παρών στην εκδήλωση, λογικά, θα είναι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προφανώς για να δώσει και μια απάντηση στις φήμες για τις σχέσεις του με τον κ. Δένδια μετά τα όσα έγιναν στην ψήφιση της τροπολογίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στην εκδήλωση λέγεται από έγκυρους κύκλους ότι έχουν προσκληθεί και οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, καθώς και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Το ερώτημα είναι εάν και ποιοι από τους τρεις θα παραστούν στα εγκαίνια, από την στιγμή που θα είναι εκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυκλοφόρησε μια φήμη, ανεπιβεβαίωτη όμως, ότι και οι τρεις ενημέρωσαν ήδη τον Υπουργό Άμυνας ότι δεν θα παραστούν στην εκδήλωση, εξηγώντας του και τους λόγους.

Εάν τελικά συμβεί αυτό, θα σημαίνει ότι το ρήγμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος θα βαθύνει και άλλο! Ειδικά αν δεν παραστεί ο Κ. Καραμανλής…

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



