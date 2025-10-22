Εγκλημα Φοινικούντα: Τι «έδειξαν» η άρση τηλεφωνικού απορρήτου, οι συναντήσεις του ανιψιού με τους 22χρονους

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, μπαίνουν τρία πρόσωπα «κλειδιά» με τα πρώτα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου στα κινητά τηλέφωνα να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι άρσεις αφορούν στις κινήσεις 7 κινητών τηλεφώνων. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, από τα δύο κινητά των θυμάτων δεν φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, πάντως, ότι από τις συνδέσεις των δραστών, ενδιαφέρον παρουσιάζει το «εξαφανισμένο» πακιστανικό νούμερο του συνεργού. Από εκεί, οι αναλυτές των δεδομένων προσπαθούν να εντοπίσουν τα στίγματα κίνησής του, όπως και εκείνων με τα οποία επικοινώνησε σε συγκεκριμένα κρίσιμα χρονικά διαστήματα.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο ένας από τους δυο 22χρονους, μετά τη δολοφονία, έμεινε σε κάποιο σπίτι μέχρι να πάει την επόμενη μέρα στην Καλαμάτα και να πάρει το ΚΤΕΛ. Αυτό το σπίτι θέλουν να εντοπίσουν και κυρίως να βρουν τον ιδιοκτήτη, ώστε να εξετάσουν τυχόν σχέση του με την υπόθεση.

Οι «τυχαίες» συναντήσεις του ανιψιού με τους 22χρονους

Υπενθυμίζεται ότι και οι δυο κατηγορούμενοι είχαν δουλέψει για τον ίδιο άνθρωπο. Στην κατάθεση του, ο εργοδότης του φερόμενου ως συνεργού αποκαλύπτει τις συναντήσεις που είχε ο ανιψιός με τους δολοφόνους του θείου του.

«Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου. Πριν από το φονικό είχα δει τον ανιψιό στο μαγαζί 3-4 φορές και νομίζω είχε δει και τον 22χρονο και τον είχε χαιρετήσει. Ο 22χρονος συνεργός όταν έλειπε, ο φίλος του, ο 22χρονος εκτελεστής τον κάλυπτε σε κάποια μεροκάματα», λέει ο εργοδότης του 22χρονου και φίλος του ανιψιού. Μάλιστα, η τελευταία συνάντηση φαίνεται να έγινε μόλις τρεις ημέρες πριν από το διπλό φονικό.

«Είχαμε πάει στην Αθήνα τέλη του Σεπτέμβρη και τον είχαμε ξαναδεί τον 22χρονο και είχαμε πει ένα γεια», τόνισε η σύντροφος του ανιψιού.

Όλα δείχνουν ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό

Υπενθυμίζεται ότι για τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει «εγκέφαλος» και πως οι δυο κατηγορούμενοι δεν έδρασαν μόνοι τους. Αυτόν φαίνεται να καλύπτουν και δεν λένε κουβέντα για το όπλο του εγκλήματος και το σκούτερ που χρησιμοποίησαν. Για τους αστυνομικούς, το κίνητρο φέρεται να είναι οικονομικό και αυτό φαίνεται απο δυο στοιχεία. Πρώτον, εκτιμάται ότι οι απόπειρες σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έγιναν για να αλλάξει η διαθήκη – πράγμα που συνέβη – και δεύτερον, η εκτέλεση του επιστάτη.

Το ίδιο φαίνεται πως υποστηρίζει και η δικηγόρος του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία ανέφερε στο Star ότι: «Είναι απίθανο ότι τα δύο αυτά παιδιά μόνα τους εκτέλεσαν αυτό το έγκλημα. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν. Θεωρούμε ξεκάθαρα ότι το κίνητρο είναι οικονομικό».

Οι αλληλοκατηγορίες στις απολογίες των 22χρονων

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο συλληφθέντες απολογήθηκαν την Κυριακή. Οι απολογίες τους κράτησαν 16 ώρες, και μετά οι δύο 22χρονοι πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Για ακόμη μια φορά και οι δύο συλληφθέντες αρνήθηκαν την κατηγορία της φυσικής αυτουργίας και έριξαν την ευθύνη ο ένας στον άλλον. Η διαδικασία ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής (19/10) και ολοκληρώθηκε στις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Πρώτος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας ο φερόμενος ως δολοφόνος, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν μπήκε ποτέ στον χώρο του κάμπινγκ, ενώ ακολούθησε ο φερόμενος ως συνεργός ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε.

