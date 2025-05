«Εγκλήματα»! Νέες επιθέσεις του Ισραήλ και τουλάχιστον 50 νεκροί στη Γάζα ΒΙΝΤΕΟ

Δυστυχώς τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 22 παιδιά και 15 γυναίκες, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιδρομών στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Οι επιθέσεις, όπως ανέφερε το Ινδονησιακό Νοσοκομείο πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, στοχεύοντας σπίτια στην πόλη Τζαμπάλια και σε προσφυγικό καταυλισμό, με βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο να δείχνει τουλάχιστον δώδεκα πτώματα στο έδαφος.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το BBC, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να λάβουν μέτρα για να «αποτρέψουν τη γενοκτονία» στη Γάζα, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «επιβάλλει σκόπιμα και χωρίς ντροπή απάνθρωπες συνθήκες στους πολίτες».

Η δήλωσή του έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Νέα Υόρκη, με τον Ισραηλινό πρεσβευτή στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, να χαρακτηρίζει τις κατηγορίες ως «αβάσιμες και εξωφρενικές», επιμένοντας ότι το σύστημα παροχής βοήθειας είναι «κατεστραμμένο» και χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της Χαμάς – ισχυρισμός που τόσο ο ΟΗΕ όσο και η ένοπλη οργάνωση αρνούνται.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι συνολικά 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη από ισραηλινά πλήγματα σε όλη τη Γάζα, με την πλειονότητα των θυμάτων να καταγράφεται στην περιοχή της Τζαμπάλια. Κάτοικοι της βόρειας Γάζας ανέφεραν πολλαπλές εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ βίντεο ακτιβιστών δείχνουν φλόγες να φωτίζουν τον ουρανό.

This is horrific. A new crime in Jabalia. Look at this poor baby. pic.twitter.com/3ioL0MsdzT

— Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) May 14, 2025