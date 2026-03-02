Εγκλωβισμένος Ελληνας στο Ντουμπάι: «Πετάξαμε για Ελλάδα αλλά μας αναχαίτισαν ιρανικά μαχητικά»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία Έλληνα που παραμένει εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι μετά από το δραματικό περιστατικό αναχαίτισης της πτήσης του από μαχητικά αεροσκάφη του Ιράν. Όπως τόνισε το ταξίδι του που είχε προορισμό την Ελλάδα εξελίχθηκε σε εφιάλτη, με τους επιβάτες να βλέπουν τα πολεμικά αεροσκάφη να πλησιάζουν επικίνδυνα το πολιτικό αεροπλάνο.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Ασλάνης μιλώντας στο ΕΡΤnews αναφέρθηκε στην περιπέτεια που έζησαν όσοι επιχείρησαν να πετάξουν το Σάββατο (28/2) στις 9:40 το πρωί με προορισμό την Αθήνα λέγοντας: «Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, ο πιλότος ανακοίνωσε πως ιρανικά μαχητικά είχαν πλησιάσει το αεροσκάφος, ζητώντας να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο Ιράν. Τα βλέπαμε δεξιά και αριστερά από το αεροπλάνο. Μας ζήτησαν να κατευθυνθούμε στο Ιράν. Ευτυχώς, ο πιλότος δεν δέχτηκε, γιατί θα ήμασταν αιχμάλωτοι».

Το αεροπλάνο, όπως είπε αναγκάστηκε να παραμείνει στον αέρα για περίπου τέσσερις ώρες, προκειμένου να αδειάσει καύσιμα, πριν επιστρέψει τελικά στη Σάρτζα, που βρίσκεται 20 λεπτά από το Ντουμπάι.

Χάος στο αεροδρόμιο – Χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι

Στο αεροδρόμιο της Σάρτζα επικρατούσε χάος και υπήρχαν δεκάδες ακυρωμένες πτήσεις και χιλιάδες επιβάτες να συνωστίζονται. «Έπρεπε να ξαναπεράσουμε έλεγχο διαβατηρίων, με αμέτρητες ουρές και κόσμο στοιβαγμένο. Οι συνεπιβάτες ήταν παγωμένοι, όπως και το προσωπικό», σημειώνει ο κ. Ασλάνης.

«Βρεθήκαμε 40 άτομα έξω από το αεροδρόμιο, μόνοι μας. Μας παράτησαν. Δύο ημέρες μετά δεν έχω ακόμη τη βαλίτσα μου» δήλωσε.

«Όλη μέρα βλέπαμε αναχαιτίσεις drones που είχαν στόχο το Μπουρτζ Χαλίφα. Πηγαίνοντας προς το ξενοδοχείο, έπεσε ένας βαλλιστικός πύραυλος δύο χιλιόμετρα από εμάς», εξήγησε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι τοπικές αρχές αποφεύγουν να δημοσιοποιήσουν την πραγματική έκταση των ζημιών: «Δεν θέλουν να λένε ότι υπήρξαν τραυματίες. Τα βίντεο που τράβηξα ήταν με ρίσκο να με συλλάβουν».

Σύμφωνα με τον κ. Ασλάνη, η ελληνική πρεσβεία αντέδρασε με καθυστέρηση: «Αν δεν βγαίναμε να ζητήσουμε βοήθεια, δεν θα μας έβρισκαν. 24 ώρες ήμασταν στο δρόμο. Κλείσαμε ξενοδοχείο με δικά μας έξοδα. Κάποιοι δεν είχαν χρήματα και τους καλύψαμε εμείς. Μετά ανέλαβε η πρεσβεία».

Οι εγκλωβισμένοι Έλληνες παραμένουν σε ξενοδοχείο στο Ντουμπάι, χωρίς να γνωρίζουν ακόμα πότε θα ανοίξει ο εναέριος χώρος και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Ο κ. Ασλάνης είχε μετακομίσει στο Ντουμπάι πριν από έναν μήνα, ενώ μόλις πριν λίγες ημέρες είχε στείλει την οικογένειά του πίσω στην Ελλάδα. «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζούσα κάτι τέτοιο. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και αβέβαιη», είπε κλείνοντας.

