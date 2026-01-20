Εγκλωβίστηκαν στα χιόνια στη Δίρφυ Ευβοίας: Επιχείρηση απεγκλωβισμού για δύο νεαρούς από την Αθήνα

Μία άσχημη περιπέτεια έζησαν δύο νεαροί από την Αθήνα στη Δίρφυ Ευβοίας, όταν η έντονη χιονόπτωση τους ανάγκασε να σταματήσουν σε δασικό δρόμο. Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του οχήματός τους.

20 Ιαν. 2026 11:15
Pelop News

Σε δύσκολη θέση βρέθηκαν δύο νεαροί από την Αθήνα κατά την επίσκεψή τους στη Δίρφυς Ευβοίας, όταν η ισχυρή χιονόπτωση κατέστησε αδύνατη τη συνέχιση της πορείας τους προς το καταφύγιο της περιοχής. Το όχημά τους ακινητοποιήθηκε σε δασικό δρόμο, με τους ίδιους να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Τα ξημερώματα της Τρίτης επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Εύβοιας, ζητώντας βοήθεια. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση προσέγγισης του σημείου με τη συμμετοχή Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και εθελοντών, ενώ συνδρομή παρέχεται και από μηχάνημα της Περιφέρειας.

Λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, οι δύο νεαροί μετέβησαν προσωρινά στο καταφύγιο της Δίρφυς, όπου και παραμένουν ασφαλείς μέχρι να ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός του οχήματος.

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Εύβοιας, Αντώνης Μαυρίδης, δήλωσε ότι «τα δύο νεαρά άτομα είναι απολύτως ασφαλή, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια απεγκλωβισμού του οχήματος σε συνεργασία με μηχάνημα της Περιφέρειας».

Σύμφωνα με ειδικό του καταφυγίου, η περιοχή είχε καλυφθεί από χιόνι ήδη από χθες, ωστόσο οι ισχυροί βοριάδες οδήγησαν στο πάγωμα του χιονιού, όπως μεταδίδει το evima. «Αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα και η απαραίτητη εμπειρία, είναι εύκολο να εγκλωβιστεί κάποιος», σημειώνει χαρακτηριστικά.

