Εγκρίθηκε το Action Plan 2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανοίγει ο δρόμος για πληρωμές και μεταρρυθμίσεις

Μετά από εβδομάδες πίεσης και καθυστερήσεων, η Κομισιόν ενέκρινε το Action Plan 2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που –όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας στην ΕΡΤ– ανοίγει πλέον και τυπικά τον δρόμο για τις πληρωμές των αγροτών. Ο υπουργός έκανε λόγο για μια «ουσιαστική απάντηση» σε όσους προέβλεπαν μεγάλες καθυστερήσεις, υπογραμμίζοντας ότι από εδώ και πέρα οι διαδικασίες γίνονται με βάση ένα εγκεκριμένο, ασφαλές μοντέλο ελέγχων.

Το νέο σχέδιο, που αφορά τόσο τη γεωργία όσο και την κτηνοτροφία, θεσπίζει ενδιάμεσο μοντέλο ελέγχων ειδικά για τη φετινή χρονιά, επιτρέποντας την εκκίνηση των καταβολών με καλύτερη θωράκιση.

Σύμφωνα με τον υπουργό:

Έως το τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης, ποσό που μπορεί να φτάσει τα 550 εκατ. ευρώ.

Προτεραιότητα δίνεται στην πληρωμή του Μέτρου 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ.

Μέχρι το τέλος του έτους θα ακολουθήσουν τα οκτώ προγράμματα που δεν έχουν ακόμη αποπληρωθεί.

Για πρώτη φορά ο ΕΛΓΑ θα αποζημιώσει εντός του ίδιου έτους ζημιές που έχουν ήδη συντελεστεί.

Εντός του 2025 θα δοθεί και η έκτακτη ενίσχυση για κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα λόγω επιζωοτιών.

Θα ακολουθήσει η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.

«Οι πραγματικοί παραγωγοί θα ωφεληθούν»

Ο κ. Τσιάρας απέδωσε τις καθυστερήσεις στην ανάγκη πλήρους εξυγίανσης του συστήματος πληρωμών, με ενίσχυση των διασταυρωτικών ελέγχων και κλείσιμο του ΟΣΔΕ –που παρέμεινε ανοιχτό έως τις 20 Οκτωβρίου λόγω διορθώσεων στο ΑΤΑΚ.

Υπογράμμισε ότι:

Οι πληρωμές πλέον θα είναι πιο διαφανείς και δίκαιες.

Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια θα βρεθούν εκτός επιδοτήσεων, αλλά τα χρήματα δεν θα επιστρέψουν στις Βρυξέλλες· θα αναδιανεμηθούν στους πραγματικούς παραγωγούς.

«Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αυτοί θα είναι οι πραγματικά ωφελημένοι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ως παράδειγμα ανέφερε περιπτώσεις δηλώσεων εισοδήματος που βασίζονταν μόνο στις επιδοτήσεις –κάτι που, όπως είπε, «δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική παραγωγική δραστηριότητα».

Μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι από 1/1/2026 ο ΟΠΕΚΕΠΕ εντάσσεται στην ΑΑΔΕ, με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση να ψηφίζεται εντός Δεκεμβρίου.

Ενισχύσεις για την ευλογιά και πρόγραμμα ανασύστασης

Σχετικά με το ζήτημα της ευλογιάς στα κοπάδια, ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε:

Ήδη καταβλήθηκαν 48 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις.

Έχουν εγκριθεί επιπλέον 30 εκατ. ευρώ.

Διατίθενται 44 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές.

Εντός του έτους θα δοθεί η έκτακτη ενίσχυση που έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.

Με την εκρίζωση της νόσου θα ακολουθήσει νέο πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου.

Για την άρνηση Ξυλούρη στην Εξεταστική

Ο υπουργός σχολίασε και την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπές») να προσέλθει στην Εξεταστική:

«Οι βουλευτές της κυβέρνησης αντέδρασαν άμεσα, στέλνοντας την υπόθεση στη Δικαιοσύνη ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι μία: άπλετο φως παντού. Η Εξεταστική αποκαλύπτει ήδη πτυχές και πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστά».

Και πρόσθεσε: «Όλα όσα αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να βγουν πλήρως στο φως. Η Δικαιοσύνη πρέπει να έχει τον πρώτο και καθοριστικό λόγο».

