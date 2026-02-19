Εγκυος η «Τόκιο» από το «casa de papel»

Η ηθοποιός Ούρσουλα Κορμπερό, γνωστή για τον ρόλο της ως Tokyo στη σειρά-φαινόμενο του Netflix «La Casa De Papel», διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της. Σε ανάρτησή της στο Instagram αποκάλυψε τη γέννηση του πρώτου της παιδιού με τον επί σειρά ετών σύντροφό της, Τσίνο Νταρίν.

H Ισπανίδα σταρ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με τον σύντροφό της, να κρατάει στην αγκαλιά του το μωρό μόλις λίγη ώρα μετά τη γέννησή του, στο νοσοκομείο Clínica Corachán στη Βαρκελώνη, σύμφωνα με το ΗOLA USA. «Γεια σου, μπαμπά», έγραψε πάνω στην εικόνα. To ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016 στα γυρίσματα της σειράς «The Embassy».

