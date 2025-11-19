«Εγώ τραγουδάω! Eγώ τον ξέρω μια χαρά. Δεν ζητάω από τον κόσμο το ποινικό μητρώο του»! Ο Αδαμαντίδης για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης

«Τον είδα κάποια στιγμή που είχε έρθει σ’ ένα μαγαζί που ήμουν, μήνες, πολλούς μήνες. Έχω να τον δω στην πραγματικότητα τετ-α-τετ έχω να τον δω οκτώ μήνες, ένα χρόνο. Ούτε ραντεβού κάναμε και βρισκόμασταν»

19 Νοέ. 2025 11:39
Pelop News

Ο γνωστός τραγουδιστής, Θέμης Αδαμαντίδης στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης που προφυλακίστηκε. Ανέφερε ότι τον είχε γνωρίσει στο παρελθόν, αλλά όπως είπε, δεν μπορεί να ξέρει το ποινικό μητρώο και τις προθέσεις όσων τον πλησιάζουν για μια φωτογραφία.

Δολοφονία Λάλα: Στον ανακριτή οι τέσσερις συλληφθέντες, προθεσμία έως την Πέμπτη, ΒΙΝΤΕΟ

Σε παλαιότερο βίντεο, ο Θέμης Αδαμαντίδης εμφανιζόταν να περνά το κατώφλι του Τριμελούς Αυτόφωρου Δικαστηρίου, κατηγορούμενος τότε από την πρώην σύντροφό του, Βαρβάρα Κίρκη, για ξυλοδαρμό. Το πρόσωπο που βρισκόταν δίπλα του, μέσα και έξω από το δικαστήριο, ήταν ο απότακτος αστυνομικός που χθες προφυλακίστηκε, ο οποίος ήταν στο πλευρό του σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές και του συμπαραστεκόταν.

Λίγους μήνες αργότερα, όταν ο Θέμης Αδαμαντίδης και η Βαρβάρα Κίρκη αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, η κοινή τους έξοδος στα μπουζούκια απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους. Και εκεί, στο κέντρο της διασκέδασης, ξανά ο απότακτος αστυνομικός, που συνοδευόταν από την σύντροφό του.

«Εγώ είμαι τραγουδιστής και ό,τι χρήματα βγάζω, είναι μόνο από το τραγούδι. Δεν είμαι επιχειρηματίας, δεν κάνω άλλες δουλειές, δεν μπλέκομαι με εταιρείες, δεν μπλέκομαι με συνεταίρους, με συνεταιριλίκια και τέτοια. Ας με αφήσουν ήσυχο. Εγώ τραγουδάω! Ο άνθρωπος αυτός, εγώ τον ξέρω μια χαρά. Εγώ όταν έρχεται κόσμος και με γνωρίζει, δεν ζητάω το ποινικό μητρώο του, ούτε γνωρίζω και τι μπορεί να κάνει» είπε αρχικά ο Θέμης Αδαμαντίδης.

«Έρχεται να μου δώσει κάποια συγχαρητήρια, άντε να βγει και μια φωτογραφία. Έχετε μια φωτογραφία από τα δικαστήρια, ο οποίος άνθρωπος ήρθε, μου άνοιξε λίγο δρόμο να περάσω, γιατί είδε όλο αυτό που συνέβαινε και εγώ έπρεπε να φύγω να πάω στη δουλειά μου, οπουδήποτε, και με σταματούσε κόσμος και δημοσιογράφοι, και ο άνθρωπος μου άνοιξε λίγο δρόμο και βρήκατε αυτή τη φωτογραφία να μπερδέψετε εμένα, το δικό μου το όνομα σε τέτοια πράγματα; Είναι ντροπή, ρε παιδιά, και άδικο. Είναι άδικο» πρόσθεσε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

«Τον είδα κάποια στιγμή που είχε έρθει σ’ ένα μαγαζί που ήμουν, μήνες, πολλούς μήνες. Έχω να τον δω στην πραγματικότητα τετ-α-τετ έχω να τον δω οκτώ μήνες, ένα χρόνο. Ούτε ραντεβού κάναμε και βρισκόμασταν», ξεκαθάρισε ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη (18-11-2025) μετά τις απολογίες τους, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος, πήραν το δρόμο για τη φυλακή.

