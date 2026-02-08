Είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, αλλά κατέληξε στην Χαποέλ

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επιστρέφει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Χάποελ Τελ Αβίβ που έστρωσε χαλί… εκατομμυρίων για να αποσπάσει την υπογραφή του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποδεσμεύτηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς και από τη στιγμή που παρήλθαν οι 48 ώρες στη «δεξαμενή» των waivers, ήταν ελεύθερος να επιλέξει εκείνος τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη πρόταση για τον Αμερικανό φόργουορντ όμως δεν προχώρησε «για άλλους λόγους…».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκλεισε στη Χάποελ Τελ Αβίβ για 2.5 χρόνια και 11 εκατομμύρια ευρώ

