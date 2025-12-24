Είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση, εντοπίστηκε στην Πάτρα

Ο φυγόποινος συνελήφθη στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση, εντοπίστηκε στην Πάτρα
24 Δεκ. 2025 10:38
Pelop News

Σε βάρος του , καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο φυγόποινος συνελήφθη στην Πάτρα, σε αστυνομικό έλεγχο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:22 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν από την Πέμπτη 25 έως την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
12:16 Στην καρδιά της νέας κούρσας του Διαστήματος: Η Ρωσία σχεδιάζει ενεργειακό σταθμό στη Σελήνη
12:13 Γιορτινές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους από τον Δήμο Πατρέων έως τις 30 Δεκεμβρίου
12:03 Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές τα Χριστούγεννα – Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης
11:59 Νέα εποχή στη μάχη κατά της παχυσαρκίας: Πράσινο φως από τον FDA για το πρώτο χάπι απώλειας βάρους
11:55 Τροχαίο με τρία οχήματα έξω από τη Βέροια: Στο νοσοκομείο οικογένεια με δύο παιδιά
11:51 Προφυλακιστέοι και οι 12 κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ακόμη και σε σχολεία
11:48 Ένα σχολείο πιο ασφαλές: Απινιδωτής και εκπαίδευση ζωής στο Δημοτικό Σχολείο Καμινίων ΦΩΤΟ
11:41 Η Παναχαϊκή ποντάρει σε πατρινούς και «σκανάρει» την αγορά
11:38 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την οικογένειά του
11:32 Ανάκληση παρτίδων αντιβιοτικών από τον ΕΟΦ λόγω απόσυρσης πιστοποιητικού καταλληλότητας
11:30 «Εξοικονομώ»: Παράταση έως Φεβρουάριο 2026
11:27 Κάλαντα και πολιτικά μηνύματα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης για ακρίβεια, ανισότητες και εμπιστοσύνη στην πολιτική
11:21 Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χειμερινές διακοπές
11:18 «Ανάσα» στην Περιμετρική της Πάτρας: Οι αγρότες ανοίγουν μία λωρίδα για τις μετακινήσεις των Χριστουγέννων
11:09 Πάτρα: Μια νότα Χριστουγέννων στο μπλόκο της Εγλυκάδας με τα κάλαντα από τη Δημοτική Μουσική ΦΩΤΟ
11:00 Η Λίνα Μενδώνη συζητώντας με την «Π»: «Ο πολιτισμός πρέπει να λειτουργεί υπέρ του κοινωνικού συνόλου»
10:59 Ζελένσκι: Αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με Ρωσία
10:58 «Χαμός» με τη χριστουγεννιάτικη φωτογραφία Τραμπ με τη Μελάνια
10:55 Αυτά που Σκοτώνεις: Όταν το προσωπικό τραύμα γίνεται πολιτική σκιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ