Είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση, εντοπίστηκε στην Πάτρα

Σε βάρος του , καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο φυγόποινος συνελήφθη στην Πάτρα, σε αστυνομικό έλεγχο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών

