Είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση, εντοπίστηκε στην Πάτρα
Ο φυγόποινος συνελήφθη στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.
Σε βάρος του , καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο φυγόποινος συνελήφθη στην Πάτρα, σε αστυνομικό έλεγχο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών
