Είδαμε την παράσταση «Μιλήστε ελεύθερα»: Οταν πέφτουν οι μάσκες

Δεν περιμένεις να δεις μια θεατρική παράσταση για να διαπιστώσεις ότι οι παθογένειες -σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο- είναι διαχρονικές. Το γνωρίζεις από την καλή και την ανάποδη. Οταν ξετυλίγονται, όμως, μπροστά στα μάτια σου ίδιες και απαράλλακτες με τις σημερινές, ενώ το θεατρικό έργο που παρακολουθείς είναι γραμμένο στα τέλη της δεκαετίας του ’70, μοιραία, η απογοήτευση βαθαίνει.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει με την παράσταση «Μιλήστε ελεύθερα» που παίζεται στο θέατρο «Επίκεντρο+». Ο Μίλτος Νίκας πήρε στα χέρια του το πανέξυπνο έργο του Ιταλού Νικολάι Αλντο «Η κυρία και ο υπάλληλος» σε εξαιρετικά ρέουσα μετάφραση του Παλαιολόγου Χαλίδα, ο οποίος και πρωταγωνιστεί μαζί με την Ελένη Καλαντζοπούλου, και με την ευρηματική του σκηνοθεσία, έστησε ένα απολαυστικό θέαμα, που διαθέτει: νεύρο, δυναμικό πινγκ πονγκ ατακών, απόλυτο -σχεδόν χορευτικό- συντονισμό των ερμηνευτών. Κι όλα αυτά αρμονικά «δεμένα» με τις μουσικές επιλογές του ίδιου.

Αποκάλυψη οι δύο ηθοποιοί. Με την Καλαντζοπούλου να ενδύεται τον ρόλο της μυστηριώδους κυρίας που εισβάλλει στο γραφείο του δημόσιου υπαλλήλου Χαλίδα, φέρνοντας τα πάνω κάτω στη ζωή του και με μια αξιοθαύμαστη εκφραστικότητα και ενέργεια να τον προκαλεί να «ξεκλειδωθεί» υποβάλλοντάς τον σε κλιμακούμενα «μαρτύρια». Κι αυτός, από τη βολεμένη καθημερινότητά του να πετάει -μέσα από συναισθηματικές διαβαθμίσεις και ιδρώτα- τη «μάσκα» του και να μιλάει, επιτέλους, ελεύθερα. Συνειδητοποιώντας τα κάγκελα της «φυλακής» του.

Κι όλα αυτά μέσα από μια καυστική σάτιρα, η οποία, με όχημα το αβίαστο γέλιο, καταδεικνύει τη σύγκρουση δύο αντίπαλων στρατοπέδων: από τη μια το βόλεμα, η σιωπή, ο φόβος, η μιζέρια κι από την άλλη η ελευθερία, η αγάπη, η επανάσταση. Με την ελπίδα να επικρατήσει το δεύτερο στη μάχη, να κυματίζει σαν σημαία.

Μια αξιόλογη, φροντισμένη στη λεπτομέρειά της δουλειά -στα θετικά και τα κοστούμια/σκηνικά της Δέσποινας Κολοκοτσά- που αξίζει να δείτε.

Επόμενες παραστάσεις: Παρασκευή 13, Σάββατο 14, Κυριακή 15, Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



