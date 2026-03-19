Ειδική εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Wine Paris 2026 με εκπροσώπηση του Αντιπεριφερειάρχη Τάκη Παπαδόπουλου και οινοποιεία της Αχαΐας

Στο πλαίσιο της παρουσίας της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Παρίσι, πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση προβολής του ελληνικού οίνου που διοργάνωσε η Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι

Ειδική εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Wine Paris 2026 με εκπροσώπηση του Αντιπεριφερειάρχη Τάκη Παπαδόπουλου και οινοποιεία της Αχαΐας
19 Μαρ. 2026 15:08
Pelop News

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του αμπελοοινικού τομέα και την προβολή των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση οίνου Wine Paris & Vinexpo Paris 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του παγκόσμιου οινικού κλάδου.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος συμμετείχε σε δράσεις δικτύωσης και προβολής του ελληνικού οίνου, αναδεικνύοντας τον πλούτο και τη δυναμική του αμπελοοινικού τομέα της περιοχής.  Στην αποστολή συμμετείχαν τέσσερα οινοποιεία από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Cavino Winery, η Oινοποιία Παρπαρούση, το Κτήμα Ορφανού και το Οινοποιείο Τετράμυθος, τα οποία σε ειδικό wine tasting event της Περιφέρειας παρουσίασαν τις ετικέτες και τα προϊόντα τους σε επαγγελματίες του κλάδου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη των τοπικών ποικιλιών και της ποιότητας του ελληνικού αμπελώνα.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Παρίσι, πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση προβολής του ελληνικού οίνου που διοργάνωσε η Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στον ελληνικό αμπελώνα, προσκεκλημένοι εισαγωγείς, διανομείς, διακεκριμένοι sommeliers και εκπρόσωποι του εξειδικευμένου Τύπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ποιότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κρασιού της Αχαΐας μέσα από οινογευσία επιλεγμένων οίνων.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία προβολής του οίνου της Περιφέρειάς μας  στη διεθνή αγορά, ενισχύοντας τις προοπτικές διείσδυσης των τοπικών ετικετών στη δυναμική και ιδιαίτερα απαιτητική γαλλική αγορά, ενώ παράλληλα ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας θεσμικών φορέων και παραγωγών για την προώθηση της ελληνικής οινοπαραγωγής.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος τόνισε ότι: «Η παρουσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις όπως η Wine Paris αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την προβολή των ποιοτικών προϊόντων του τόπου μας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών παραγωγών. Ο αμπελοοινικός πλούτος της περιοχής μας διαθέτει ισχυρή ταυτότητα και μεγάλες προοπτικές στις διεθνείς αγορές και η Περιφέρεια θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την παρουσία των τοπικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, και στα πλαίσα της νεοϊδρυθέντος Γραφείου Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες που προωθούν τα τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προβολή της περιοχής μας σε διεθνές επίπεδο.

Ειδική εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Wine Paris 2026 με εκπροσώπηση του Αντιπεριφερειάρχη Τάκη Παπαδόπουλου και οινοποιεία της Αχαΐας

