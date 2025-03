Εικόνα και ήχος από εμπρησμό σε συνεργείο της Tesla στο Λας Βέγκας ΒΙΝΤΕΟ

Την παρέμβαση του FBI προκάλεσε η εμπρηστική επίθεση σε συνεργείο αυτοκινήτων της Tesla στο Λας Βέγκας, στη «σκιά» των δηλώσεων Τραμπ που είχε προαναγγείλει πως θα αντιμετωπίζει τις επιθέσεις σε αντιπροσωπείες της αυτοκινητοβιομηχανίας ως τρομοκρατικές.

Το αστυνομικό τμήμα του Λας Βέγκας διεξάγει έρευνα μετά από περιστατικό στο οποίο άγνωστος έβαλε φωτιά σε πολλά οχήματα, σε κέντρο σέρβις της Tesla.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 2:45 τοπική ώρα στο συνεργείο που βρίσκεται στην λεωφόρο West Badura. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές έλαβαν πληροφορίες για φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές.

Στην υπόθεση ενεπλάκη και το FBI, το οποίο επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Review-Journal ότι στελέχη του βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες της τοπικής αστυνομίας.

Numerous Teslas, $TSLA , were set on fire on Las Vegas, per the Las Vegas Review Journal pic.twitter.com/NL0qdqcENN

«Σατανικές επιθέσεις»

Ο Έλον Μασκ, ιδρυτής της Tesla, σχολίασε το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντάς το ως «τρελό» και «λάθος». «Η Tesla απλώς κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δεν έχει κάνει τίποτα που να αξίζει αυτές τις σατανικές επιθέσεις», πρόσθεσε.

This level of violence is insane and deeply wrong.

Tesla just makes electric cars and has done nothing to deserve these evil attacks. https://t.co/Fh1rcfsJPh

— Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2025