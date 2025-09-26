Είναι και πάλι μαζί Νίνο – Ζόζεφιν;

Έντονες φήμες για επανασύνδεση του Νίνο και της Ζόζεφιν.

Είναι και πάλι μαζί Νίνο - Ζόζεφιν;
26 Σεπ. 2025 9:42
Pelop News

«Φουντώνουν» τα σενάρια για επανασύνδεση του Νίνου και της Ζόζεφιν

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TLIFE, το τελευταίο διάστημα οι δυο τους φαίνεται να έχουν έρθει πιο κοντά. Το βράδυ της Τετάρτης 24/09/2025, μάλιστα, εθεάθησαν σε εκκλησία στη Γλυφάδα. Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, πρώτα εμφανίστηκε η Ζόζεφιν και λίγο αργότερα ακολούθησε ο Νίνο.

Το αν αυτή η συνάντηση σημαίνει μια νέα αρχή ή ήταν απλώς μια τυχαία στιγμή, μένει να φανεί στο μέλλον.

Η Ζόζεφιν και ο Νίνο ήταν από τα ζευγάρια που συζητήθηκαν ιδιαίτερα την περασμένη χρονιά, με τη σχέση τους να απασχολεί συχνά τα φώτα της δημοσιότητας. Αν και έμοιαζε πως είχαν τραβήξει οριστικά χωριστούς δρόμους, όλα δείχνουν πως τελευταία προσπαθούν να ξαναβρούν τον δρόμο ο ένας προς τον άλλον.

Η σχέση τους είχε περάσει από πολλές εντάσεις και επανασυνδέσεις, μέχρι που τον περασμένο Αύγουστο έπεσε και επίσημα η αυλαία. Οι πληροφορίες τότε ήθελαν τον χωρισμό να οφείλεται στις διαφορετικές τους προτεραιότητες: η Ζόζεφιν επικεντρωμένη στην καριέρα της και ο Νίνο, έχοντας ζήσει χρόνια επιτυχιών, να προτιμά έναν πιο ήσυχο ρυθμό ζωής και χρόνο στο σπίτι. Μετά το τέλος, μάλιστα, υπήρξαν «σπόντες» εκατέρωθεν στα social media, αφήνοντας την αίσθηση πως η σχέση τους δεν είχε επιστροφή.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:29 Ιράν και Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών
14:21 Καταδίωξη από τη Βαρυμπόμπη ως το ΣΕΦ για να συλληφθούν μοτοσικλετιστές που έκαναν κόντρες
14:11 Ολυμπιακός: Επιστροφές αλλά και τρεις απόντες από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
14:07 Δυτική Ελλάδα: Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια
13:54 Παρέμβαση Βενιζέλου για τα Τέμπη: «Η τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση»
13:50 Σε ποιες πόλεις εξετάζεται το σενάριο να ισχύουν περιορισμοί για βραχυχρόνια μίσθωση
13:41 Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο και θα έχουμε συνεργασία καζάν καζάν με τους γείτονες»
13:37 Απεργία 1η Οκτωβρίου 2025: Θα λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς και τα ταξί – Ποιοι συμμετέχουν
13:29 Αργεντινή: Βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν σε live μετάδοση μια 15χρονη και δύο 20χρονες
13:26 Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Δείτε αν είστε ένας από τους 556 τυχερούς – 50.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή
13:21 Δείτε ποιες κατηγορίες παίρνουν επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο
13:13 Πάτρα: Σύγχρονη, ασφαλής παιδική χαρά στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων
13:06 Πάτρα: Το «Talks» αλλάζει χέρια και περνά σε νέο ιδιοκτήτη!
13:03 Τόσο θα κοστίσει στον Ολυμπιακό ο Νιλικινά, τι πλήρωσε στην Παρτίζαν
13:00 Δάνειο – εφιάλτης που αγγίζει το 1 εκ. ευρώ στην Παναχαϊκή!
12:54 Η Πλαζ είναι έτοιμη να υποδεχτεί το patrathlon 2025
12:46 Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο – Αφορά και την Αχαΐα
12:43 Ρόδος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση κάνναβης
12:42 Πάτρα – Φωτιά στο Παναχαϊκό: Επιχειρούν 65 πυροσβέστες και 8 εναέρια – «Βρέχει» στάχτες στο κέντρο ΦΩΤΟ
12:40 Αναστάτωση στο κατάστημα ΕΛΤΑ Πατρών – Άνδρας προκάλεσε επεισόδιο και οδηγήθηκε στο Τμήμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ