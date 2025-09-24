«Έκανα την κόρη μου σε ηλικία παππού. Να τα λέμε όλα η ατάκα του Βασίλη Καζούλη που θα συζητηθεί

«Είμαι εκεί 100%, δεν το συζητώ. Έτσι τα έφερε η ζωή»

24 Σεπ. 2025 22:01
Ο Βασίλης Καζούλης μίλησε για την κόρη του τονίζοντας ήταν μεγάλη ηλικία, όταν την απέκτησε, αφού «έτσι τα έφερε η ζωή». Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής εξήγησε ότι εκείνη αντιλαμβάνεται την αναγνωρισιμότητά του, ενώ πρόσθεσε πως απολαμβάνει να πηγαίνει στις συναυλίες του.

Ο Βασίλης Καζούλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου και αναφερόμενος στην κόρη του είπε: «Η κόρη μου έχει πάρει από εμένα και είναι χαλαρή και γλυκιά. Σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Νομίζω καταλαβαίνει ποιος είμαι, έρχεται στις συναυλίες και χαίρεται. Είναι 16 ετών. Έκανα την κόρη μου σε ηλικία παππού. Να τα λέμε όλα. Είμαι εκεί 100%, δεν το συζητώ. Έτσι τα έφερε η ζωή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Βασίλης Καζούλης θυμήθηκε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα, διευκρινίζοντας ότι το μεγάλο του πάθος ήταν το να γράφει στίχους. Συγκεκριμένα, περιέγραψε: «Μαθαίνοντας από αυτά που άκουγα, ο πόθος μου ήταν να γράψω στίχους. Αυτό ήθελα να κάνω, μου έβγαινε. Τα πρώτα τραγούδια ήταν τόσο απλά και αστεία, δεν τα κράτησα. Η Φανή ακουγόταν αλλά δεν είχε βγει το πρόσωπό μου. Τα ραδιόφωνα δεν έλεγαν το όνομα. Μετά τον τρίτο δίσκο άρχισε να ακούγεται το όνομα μου. Δεν εισέπραξα τίποτα, δεν είχα τον τρόπο να το κάνω. Δεν είχα γνωστούς στον μουσικό χώρο».
