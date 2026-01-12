Εκανε το Αίγιο να ξαναβγεί μαζικά στους δρόμους ο Γιώργος Φραγκονικολόπουλος

Εβαλε φαρδιά-πλατιά τη σφραγίδα του ο Γιώργος Φραγκονικολόπουλος στο φετινό Πάρκο Χριστουγέννων. Αφιέρωσε εκατοντάδες εργατοώρες και, το κυριότερο, πολύ μεράκι, πολλή αγάπη και ανεξάντλητο πάθος. Τίμησε και με το παραπάνω τον τίτλο του ως αντιδήμαρχος Πολιτισμού.

Επειδή, βεβαίως, ο ίδιος είναι σεμνός, σε όσους του έδιναν συγχαρητήρια για τη φετινή γιορτή-διοργάνωση, απαντούσε «ήταν ομαδική δουλειά, όχι δική μου». Οι συνεργάτες του, όμως, στον Δήμο Αιγιάλειας γνωρίζουν πως σ’ αυτόν πιστώνεται το μεγαλύτερο κομμάτι της επιτυχίας. Σχεδόν όλος ο Δήμος ήταν σε επιφυλακή για ενάμιση και πλέον μήνα, αλλά ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού επωμίστηκε το μεγαλύτερο βάρος.

«Ο Γιώργος κατάφερε κάτι που έμοιαζε μάλλον αδύνατο: να ξαναβγάλει τον κόσμο στον δρόμο, να βγάλει τον Αιγιώτη από το σπίτι του και να τον στείλει στο κέντρο της πόλης, ν’ αναγκάσει τον Πατρινό, τον Ναυπάκτιο, τον Πυργιώτη, να πεταχτεί μια βόλτα στα Ψηλαλώνια του Αιγίου» έλεγαν πολλοί Αιγιώτες και Αιγιώτισσες.

Γιατί πραγματικά ήταν μια υπέροχη γιορτινή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους η φετινή εκδοχή του αγαπημένου χριστουγεννιάτικού θεσμού της Δυτικής Ελλάδας.

Και για πρώτη φορά, είχε μεγάλα και ηχηρά εορταστικά events τόσο στην είσοδο του Πάρκου και την οδό Μητροπόλεως, αλλά και στον πεζόδρομο της Κλεομένους Οικονόμου και την Τρίγωνη Πλατεία.

Καλλιτέχνες όπως η Σοφία Μανουσάκη και ο Χρήστος Δάντης δεν έρχονται κάθε μέρα στο Αίγιο για συναυλίες. Και μάλιστα με δωρεάν είσοδο.

Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, με τη συμμετοχή του Χρήστου Δάντη, ήταν ένα πείραμα. Αλλά κερδήθηκε πανηγυρικά, γιατί η πλατεία των Υψηλών Αλωνιών «πλημμύρισε» από χιλιάδες ανθρώπους που ήρθαν και από γειτονικές πόλεις και περιοχές για να γιορτάσουν υπαίθρια την είσοδο του 2026.

Ο Γιώργος Φραγκονικολόπουλος και οι συνεργάτες του, εντός κι εκτός Δήμου, κατάφεραν να στήσουν ένα πολυήμερο σκηνικό ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, κάνοντας για μια ακόμα φορά το Αίγιο και την Αιγιάλεια βασικό εορταστικό προορισμό για μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας.

