ΕΚΑΒ: Δέχτηκε άλλες τρεις κλήσεις για λιποθύμια και μέθη από το Γκάζι που βρέθηκε νεκρή η 16χρονη

Η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες θανάτου του κοριτσιού, ενώ συνεκτιμώνται πληροφορίες και δεδομένα

22 Οκτ. 2025 19:09
Pelop News

Τεράστιες διαστάσεις παίρνει η τραγωδία με την 16χρονη που έπεσε νεκρή στο Γκάζι τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου προς την Κυριακή, αφού εκείνο το βράδυ το ΕΚΑΒ είχε κληθεί να παραλάβει άλλους τρεις νέους ανθρώπους που είχαν βρεθεί λιπόθυμοι, στον ίδιο δρόμο, μετά από κατανάλωση αλκοόλ και μέθη.

Κορίτσι 16 χρονών βρέθηκε νεκρό έξω από μαγαζί στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ!

Όλα έγιναν στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι και πλέον η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες θανάτου του 16χρονου κοριτσιού, ενώ συνεκτιμώνται και οι πληροφορίες από το ΕΚΑΒ για τα άλλα τρία λιποθυμικά επεισόδια που κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

Ηδη, μετά την αναφορά του πατέρα του κοριτσιού στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας, όπου κατέθεσε την αναγγελία θανάτου του παιδιού του από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία και έχουν κατασχεθεί από το κατάστημα στο οποίο διασκέδαζε το κορίτσι με την παρέα του μπουκάλια και ποτά.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας- νεκροτομής στην 16χρονη, αλλά και των τοξικολογικών-ιστολογικών εξετάσεων που παραγγέλνονται σε ανάλογες περιπτώσεις. Η παρέα της 16χρονης κατέθεσε ότι έπιναν βότκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για περιστατικό ανακοπής 16χρονης στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι, περίπου στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου προς την Κυριακή 19 Οκτωβρίου. Ασθενοφόρο προσέγγισε το σημείο σε 7 λεπτά και οι διασώστες ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ.

Διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε στις 2.32. Ήταν άσφυγμη και απνοϊκή. Ωστόσο, συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάληψης, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.
22/10/2025
