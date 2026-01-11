Εκδήλωση μνήμης στα Σελλά για τους νεκρούς από τα ναζιστικά στρατεύματα των Γερμανών

Παρών και ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, στην ετήσια εκδήλωση στα Σελλά, από τον Δήμο και την Κοινότητα, για να τιμηθεί η μνήμη εκείνων που εκτελέστηκαν στο Ολοκαύτωμα των Σελλών

 

Εκδήλωση μνήμης στα Σελλά για τους νεκρούς από τα ναζιστικά στρατεύματα των Γερμανών
11 Ιαν. 2026 16:29
Pelop News

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, παρέστη σήμερα (Κυριακή 11-1-2026) το πρωί στην ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται στα Σελλά, από τον Δήμο και την Κοινότητα, για να τιμηθεί η μνήμη εκείνων που εκτελέστηκαν στο Ολοκαύτωμα των Σελλών την 1η Ιανουαρίου 1944 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Μετά την τέλεση Μνημοσύνου, ο Δήμαρχος απηύθυνε χαιρετισμό και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο που αναγράφονται τα ονόματα των εκτελεσθέντων, που ήταν οι: Γεώργιος Δ. Γιαχός από τα Σελλά, Ιωάννης Μιχ. Κωστόπουλος από τα Σελλά, Νικόλαος Χαρ. Χριστοδουλόπουλος από τα Σελλά, Θεοφάνης Κων. Γκοτσόπουλος από τον Μεγάλο Ποντιά, Σωτήρης Λεων. Σωτηρίου από τη Ζάχολη Κορινθίας, Βαγγέλης Βασ. Πανόπουλος από τον Άγιο Νικόλαο Αχαΐας, Ηλίας Δημ. Γκολφινόπουλος από την Ζάχολη Κορινθίας, Σπύρος Γ. Μαλεβής από το Λουτράκι Κορινθίας, Βασίλης Ροδόπουλος από την Ζαχλωρού Αχαΐας και Κωνσταντίνος Νικ. Μπαστουνάς, από το Αίγιο.

Στεφάνια κατέθεσαν επίσης ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σελλών Δημήτρης Αγγελόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος ο Υποπυραγός Γεώργιος Χριστόπουλος, για τον ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας ο δημοτικός σύμβουλος Απόστολος Σταθόπουλος, για το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας ο Ιωάννης Μοίραλης, για την δημοτική παράταξη «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» ο δημοτικός σύμβουλος Γρηγόρης Βασιλόπουλος, για την περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» ο Φάνης Αδαμόπουλος, για τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Σελλών ο Πρόεδρος Μένιος Αγγελόπουλος, για τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Αχαΐας, το μέλος Ιωάννης Μοίραλης.

