Εκδήλωση στην Πάτρα για τις δασικές πυρκαγιές από τον ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε

Ομιλίες και συζήτηση με ειδικούς για την πρόληψη και την ανθεκτικότητα οικισμών

Εκδήλωση στην Πάτρα για τις δασικές πυρκαγιές από τον ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε
04 Μαρ. 2026 18:35
Pelop News

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου έτους, η ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση και επιστημονική τεκμηρίωση γύρω από το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΑΝΤΙΕΦΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΡΙΝΩΝ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ διοργανώνει εκδήλωση στην Πάτρα με κεντρικό θέμα: «Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, από τις 18:00 έως τις 21:00, στον χώρο του Συλλόγου, στη συμβολή των οδών Σαχτούρη και Αλεξάνδρου Υψηλάντου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η ομάδα «ΑΣΤΟ αλλάξουμε» του συλλόγου Α.Σ.Τ.Ο.-Επικοινωνούμε, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών γύρω από τα αίτια, την πρόληψη και τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Η εκδήλωση θα ανοίξει στις 18:00 με χαιρετισμούς, καλωσόρισμα και σύντομες συστάσεις των ομιλητών.

Στις 18:15 θα ακολουθήσει η ομιλία με θέμα «Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα» από τον Ηλία Τζηρίτη, εκπρόσωπο της WWF Ελλάς, ο οποίος θα παρουσιάσει δεδομένα, τάσεις και προκλήσεις που αφορούν το φαινόμενο των πυρκαγιών στη χώρα μας. Η εισήγηση θα ολοκληρωθεί στις 18:45 και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Στις 19:00, ο Δρ. Μιλτιάδης Αθανασίου, ερευνητής και ειδικός στις δασικές πυρκαγιές από το ΙΜΔΟ, θα μιλήσει για το «Αγροδασικό τοπίο και πρόληψη δασικών πυρκαγιών», αναλύοντας τη σημασία της σωστής διαχείρισης του χώρου και των χρήσεων γης ως βασικού εργαλείου πρόληψης. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και διάλογος.

Στις 19:45, ο ίδιος ερευνητής θα αναπτύξει το θέμα «Ανθεκτικότητα οικισμών στις δασικές πυρκαγιές και ενημέρωση πολιτών», εστιάζοντας στα μέτρα προστασίας, στον σχεδιασμό και στη σημασία της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των κατοίκων. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση και κλείσιμο στις 21:00.

Ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι η χώρα – και ειδικότερα περιοχές όπως η Πάτρα και η ευρύτερη Δυτική Ελλάδα – έχει ανάγκη από τεκμηριωμένη γνώση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών απέναντι σε ένα φαινόμενο που συνδέεται τόσο με την κλιματική κρίση όσο και με ζητήματα πρόληψης και πολιτικής προστασίας.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, με τη συμβολή έμπειρων και ευαισθητοποιημένων επιστημόνων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:43 Κάρπαθος: Έφτασαν οι πύραυλοι Patriot
18:35 Εκδήλωση στην Πάτρα για τις δασικές πυρκαγιές από τον ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε
18:30 Πάτρα – Ανάπλαση ΑΣΟ: Ποια αθλήματα θα φιλοξενηθούν στον Πολυχώρο, πλάνο για Μουσείο Σταφίδας
18:21 «Το πανεπιστήμιο μας έστειλε οδηγίες για καταφύγια, όλα είναι προληπτικά προς το παρόν» τονίζει Έλληνας φοιτητής από την Κύπρο
18:11 Δράση για τον σχολικό εκφοβισμό από το 44ο δημοτικό σχολείο Πατρών
18:09 Νάπολη: Μια πόλη που σε κερδίζει με χάος, ιστορία και την καλύτερη πίτσα του κόσμου
18:07 Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Καλαβρύτων
18:04 Χειροπέδες στη μητέρα 14χρονου, που επιτέθηκε σε συνομήλικό του με ξύλινο αντικείμενο!
17:54 Πάτρα: Νίκη της ζωής για το βρέφος με μηνιγγίτιδα – Βγήκε από τη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ μετά από 11 ημέρες
17:49 Επικό το εικαστικό της World Athletics για το μεγάλο ρεκόρ του Καραλή
17:39 Πόλεμος: Ανασύρθηκαν 87 σοροί από τη βύθιση της ιρανικής κορβέτας στον Ινδικό Ωκεανό
17:29 Πριν εμφανιστεί η νόσος: Η περίοδος ψυχικής πίεσης που συχνά προηγείται
17:24 Παύλος Μαρινάκης για Κύπρο και Μέση Ανατολή: «Για ακόμη μία φορά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας»
17:21 Άγκυρα: «Ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, πήγαινε στην Κύπρο και όχι στην Τουρκία»
17:16 Τροχαίο στο Ηράκλειο: Τούμπαρε αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε ο οδηγός ΦΩΤΟ
17:15 Η Ευρώπη θέλει περισσότερη παραγωγή εντός ΕΕ – Το σχέδιο της Κομισιόν και οι επιφυλάξεις
17:12 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: 127 σύνεδροι θα εκλεγούν στην Αχαΐα – Αναλυτικά τα εκλογικά κέντρα και οι προθεσμίες
17:10 Αυτός είναι ο διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που «έφαγε» 15 μήνες φυλακή από ελληνικό δικαστήριο!
17:08 Έψαλαν στον δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο τα κάλαντα της άνοιξης
17:01 Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που καταρρίπτεται drone στον ουρανό της Κύπρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ