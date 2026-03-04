Εκδήλωση στην Πάτρα για τις δασικές πυρκαγιές από τον ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου έτους, η ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση και επιστημονική τεκμηρίωση γύρω από το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΑΝΤΙΕΦΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΡΙΝΩΝ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ διοργανώνει εκδήλωση στην Πάτρα με κεντρικό θέμα: «Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, από τις 18:00 έως τις 21:00, στον χώρο του Συλλόγου, στη συμβολή των οδών Σαχτούρη και Αλεξάνδρου Υψηλάντου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η ομάδα «ΑΣΤΟ αλλάξουμε» του συλλόγου Α.Σ.Τ.Ο.-Επικοινωνούμε, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών γύρω από τα αίτια, την πρόληψη και τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Η εκδήλωση θα ανοίξει στις 18:00 με χαιρετισμούς, καλωσόρισμα και σύντομες συστάσεις των ομιλητών.

Στις 18:15 θα ακολουθήσει η ομιλία με θέμα «Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα» από τον Ηλία Τζηρίτη, εκπρόσωπο της WWF Ελλάς, ο οποίος θα παρουσιάσει δεδομένα, τάσεις και προκλήσεις που αφορούν το φαινόμενο των πυρκαγιών στη χώρα μας. Η εισήγηση θα ολοκληρωθεί στις 18:45 και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Στις 19:00, ο Δρ. Μιλτιάδης Αθανασίου, ερευνητής και ειδικός στις δασικές πυρκαγιές από το ΙΜΔΟ, θα μιλήσει για το «Αγροδασικό τοπίο και πρόληψη δασικών πυρκαγιών», αναλύοντας τη σημασία της σωστής διαχείρισης του χώρου και των χρήσεων γης ως βασικού εργαλείου πρόληψης. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και διάλογος.

Στις 19:45, ο ίδιος ερευνητής θα αναπτύξει το θέμα «Ανθεκτικότητα οικισμών στις δασικές πυρκαγιές και ενημέρωση πολιτών», εστιάζοντας στα μέτρα προστασίας, στον σχεδιασμό και στη σημασία της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των κατοίκων. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση και κλείσιμο στις 21:00.

Ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι η χώρα – και ειδικότερα περιοχές όπως η Πάτρα και η ευρύτερη Δυτική Ελλάδα – έχει ανάγκη από τεκμηριωμένη γνώση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών απέναντι σε ένα φαινόμενο που συνδέεται τόσο με την κλιματική κρίση όσο και με ζητήματα πρόληψης και πολιτικής προστασίας.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, με τη συμβολή έμπειρων και ευαισθητοποιημένων επιστημόνων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

