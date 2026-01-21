Εκδήλωση στην Πάτρα: “Η Ελλάδα στην Πρωτοπορία της Ιατρικής Έρευνας και Πράξης” – Τη Δευτέρα 26/1

21 Ιαν. 2026 15:48
Pelop News

Επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Η Ελλάδα στην Πρωτοπορία της Ιατρικής Έρευνας και Πράξης – Έλληνες Γιατροί με Διεθνή Ακτινοβολία» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Όμιλος Inner Wheel Πατρών Βορρά, σε συνεργασία με το πανελλαδικό περιοδικό «Πατρινόραμα HELLENIC», με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής ιατρικής αριστείας, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς.

Στην ημερίδα συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες και θεσμικοί εκπρόσωποι με διεθνή αναγνώριση:

– Βασίλης Κοντοζαμάνης, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Υγείας

– Χαράλαμπος Μπονάνος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

– Ανδρέας Γ. Τζάκης, Καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

– Γεώργιος Π. Χρούσος, Καθηγητής Παιδιατρικής & Ενδοκρινολογίας, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

– Ιωάννης Σπηλιώτης, Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας (ESPSM)

Η ημερίδα εστιάζει στη διεθνή ελληνική συμβολή στις μεταμοσχεύσεις, στη σύγχρονη έρευνα για το στρες και τις ορμόνες, στις καινοτόμες αντικαρκινικές θεραπείες, καθώς και στη σύνδεση της ιατρικής επιστήμης με τη δημόσια πολιτική υγείας.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει ο τηλεοπτικός παραγωγός Αχιλλέας Παπαδονυσίου, ενώ υποστηρικτής της ημερίδας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.


