Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τη Ντόρα Μπακογιάννη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο

Το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ) διοργανώνει μια σημαντική εκδήλωση διαλόγου με θέμα:

«Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος – Προκλήσεις και Προοπτικές», την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, στην Αίθουσα Τελετών “Οδυσσέας Ελύτης” του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Διοίκησης).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν δύο εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες με μακρά εμπειρία στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής:

ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

και η Ντόρα Μπακογιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής.

Χαιρετισμό στην έναρξη θα απευθύνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μάγνης.

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει ένα υψηλού επιπέδου βήμα προβληματισμού και ανάλυσης για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και για τον ρόλο της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και το ευρύτερο κοινό.

Την ευθύνη της διοργάνωσης φέρει ο Πρόεδρος του ΣΟΚΠΠ, Ομότιμος Καθηγητής Σταύρος Α. Κουμπιάς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



