Εκδήλωση τιμής στους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής στην Πάτρα

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ Αχαΐας αναφέρει:

Οι Κλαδικές Οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ τιμούν τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Πρωτομαγιάς του 1944 με εκδήλωση την Πέμπτη 30 Απρίλη στις 7.00μμ στην πλατεία Παναγίας Αλεξιώτισσας.

Θα μιλήσει ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, μέλος της ΕΠ Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ.

Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό αφιέρωμα.

Τα χαράματα της Πρωτομαγιάς του 1944, τραγουδώντας και αψηφώντας το θάνατο οδηγήθηκαν στο απόσπασμα οι 200 κομμουνιστές ήρωες στην Καισαριανή.

Φέτος για πρώτη φορά μπορέσαμε και είδαμε με τα μάτια μας την αγέρωχη και ηρωική τους περπατησιά, την άφοβη στάση τους απέναντι στο απόσπασμα.

Οι 200 ήταν αγωνιστές βγαλμένοι μέσα από τα σπλάχνα του λαού μας. Ήταν άξια μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, που έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις στην πάλη ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ήταν εργάτες αγωνιστές, συνδικαλιστές, πρόεδροι και στελέχη Συνδικάτων και Ομοσπονδιών που πάλεψαν για χρόνια ενάντια στο αστικό κράτος και στη μεταξική δικτατορία, ενάντια στη ναζιστική κατοχή.

Παίρνουμε τη σκυτάλη!

Δυναμώνουμε τους σύγχρονους μεγάλους αγώνες των εργαζομένων για να γίνει παρελθόν το σύστημα της μισθωτής σκλαβιάς, που οι ίδιες του οι αντιθέσεις αποδεικνύουν ότι δεν είναι παντοδύναμο.

Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τον λαό μας και τους λαούς όλου του κόσμου μέσα στη δίνη των ιμπεριαλιστικών πολέμων και ανταγωνισμών.

Είναι ώρα ο λαός να δοκιμάσει τη δική του δύναμη. Να απορρίψει τις προσπάθειες εγκλωβισμού και να συναντηθεί με την ανατρεπτική πολιτική πρόταση του ΚΚΕ.

Απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα και τους πολέμους, μόνη διέξοδος είναι ο Σοσιαλισμός. Αυτός είναι ο κόσμος «στο μπόι των ονείρων και των ανθρώπων».

Ζήτω η Πρωτομαγιά!

Ζήτω η εργατική τάξη!

