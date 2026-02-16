Εκδήλωση την Τετάρτη στο Επιμελητήριο Αχαΐας για τον Κόμβο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων GAIA-X

Το GAIA-X είναι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ανοιχτού, ασφαλούς και διαλειτουργικού οικοσυστήματος δεδομένων.

Εκδήλωση την Τετάρτη στο Επιμελητήριο Αχαΐας για τον Κόμβο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων GAIA-X
16 Φεβ. 2026 12:12
Pelop News

Tο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου «Ελληνικός Κόμβος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων GAIA-X» με θέμα: «Accelerating Growth Κόμβος Καινοτομίας και Δομή Επιταχυντή για Νεοφυείς και ΜμΕ» στην ημερίδα που διοργανώνουν την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:30 στο χώρο Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Αγίου Ανδρέου 89-91, Πάτρα)

Το GAIA-X είναι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ανοιχτού, ασφαλούς και διαλειτουργικού οικοσυστήματος δεδομένων. Στόχος του είναι να ενισχύσει την ψηφιακή κυριαρχία των χρηστών, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συνεργασία και την καινοτομία μέσω κοινών προτύπων.

Ο Ελληνικός Κόμβος (GR-gaia-ACCELERATOR)

Ο GAIA-X Accelerator αποτελεί την εθνική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ένταξη της Ελλάδας σε αυτό το οικοσύστημα. Λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ αγοράς, έρευνας και επιχειρηματικότητας.

Βασικά Οφέλη για τις Επιχειρήσεις:

• Επιτάχυνση & Mentoring: Fast-track πρόσβαση σε καθοδήγηση (mentoring/coaching) και υποστήριξη στη διαμόρφωση επιχειρηματικών πλάνων.

• Εκπαίδευση: Κατάρτιση σε τεχνολογίες cloud, διαχείριση δεδομένων (data management) και ψηφιακές δεξιότητες.

• Δικτύωση: Συμμετοχή σε θεματικούς χώρους συνεργασίας και σύνδεση με ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων (Data Spaces) σε τομείς όπως ο Τουρισμός, η Υγεία και η Ενέργεια.

• Χρηματοδότηση: Υποστήριξη για πρόσβαση σε επενδυτές και προσανατολισμό σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

