Εκδοση σήμερα 10ετούς ομολόγου από το Δημόσιο, ο στόχος

Tο βιβλίο προσφορών για την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου, επιδιώκοντας να αντλήσει έως 3 δισ. ευρώ, ανοίγει σήμερα Τρίτη 13/01/2026, το Ελληνικό Δημόσιο, στις διεθνείς αγορές.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων, σε μια περίοδο όπου η χώρα επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει το θετικό momentum που έχει διαμορφωθεί.

Οι ανάδοχοι

Ο νέος τίτλος θα έχει ημερομηνία λήξης τον Ιανουάριο του 2036, με τις διαδικασίες να έχουν ξεκινήσει ήδη από χθες Δευτέρα (12/1), μετά την ανακοίνωση των αναδόχων. Έξι μεγάλες διεθνείς τράπεζες και συγκεκριμένα οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley έχουν αναλάβει να «τρέξουν» την έκδοση, έχοντας προηγουμένως διερευνήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οπως μετέδωσε χθες, το Newsbeast, η έξοδος εντάσσεται στο πρόγραμμα δανεισμού του ΟΔΔΗΧ για το 2026, το οποίο προβλέπει κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών ύψους 8 δισ. ευρώ, έναντι 7,5 δισ. ευρώ το 2025. Στόχος παραμένει η σταθερή παρουσία στις αγορές, η διατήρηση υψηλής ρευστότητας και η περαιτέρω εξομάλυνση της καμπύλης αποδόσεων του ελληνικού χρέους.

Με δεδομένο το ιστορικό των προηγούμενων εκδόσεων, τη διαρκή ζήτηση για ελληνικούς τίτλους και τις αποδόσεις που κινούνται γύρω στο 3,35%, η κάλυψη του ποσού θεωρείται εφικτή. Το διεθνές επενδυτικό κλίμα παραμένει ευνοϊκό για τις χώρες της περιφέρειας της ευρωζώνης, ενώ η Ελλάδα ωφελείται πλέον από την επενδυτική βαθμίδα και τη βελτίωση των μακροοικονομικών της επιδόσεων.

Δημόσιο χρέος

Καθοριστικό ρόλο παίζει και το υψηλό «μαξιλάρι» ρευστότητας, που παραμένει πάνω από τα 41 δισ. ευρώ, προσφέροντας στον ΟΔΔΗΧ ευελιξία ως προς τον χρόνο και τον τρόπο των εκδόσεων. Η στρατηγική, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην κάλυψη των άμεσων αναγκών, αλλά περιλαμβάνει και τη σταδιακή αντικατάσταση παλαιότερου, ακριβότερου χρέους με νέο, χαμηλότερου κόστους δανεισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα έκδοση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αλυσίδας κινήσεων που αποσκοπούν στη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας έναντι μελλοντικών διακυμάνσεων, διατηρώντας το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Ο σχεδιασμός για το 2026 προβλέπει συνέχιση της αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους. Σε απόλυτα μεγέθη αναμένεται μείωση κατά 5,461 δισ. ευρώ, στα 359,3 δισ. ευρώ, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 138,2% από 145,9% το 2025. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος παραμένει σαφής και προβλέπει το χρέος να διαμορφωθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029.

