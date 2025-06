Εκεχειρία στον αέρα: Το Ισραήλ απειλεί, το Ιράν διαψεύδει και απαντά με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Νέο επικίνδυνο επεισόδιο στην ήδη τεταμένη σχέση Ισραήλ–Ιράν καταγράφεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης πυρός που διαμεσολαβήθηκε από ΗΠΑ και Κατάρ. Το Ισραήλ κατηγορεί την Τεχεράνη ότι εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς το έδαφός του, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για «σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε πως «θα πλήξουμε με ισχύ» σε απάντηση, ενώ ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ έδωσε εντολή για χτυπήματα στην «καρδιά της Τεχεράνης». Ισραηλινοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι η Τεχεράνη «θα πληρώσει» για την πράξη αυτή.

⭕️”In light of the severe violation of the ceasefire carried out by the Iranian regime, we will respond with force.”

-The Chief of the General Staff, LTG Eyal Zamir in a situational assessment now

