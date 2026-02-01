Εκκληση για αίμα από πάσχοντες Μεσογειακής Αναιμίας: Οι οδηγούν σε αναβολή μεταγγίσεων

Σε επείγουσα αναζήτηση του πολύτιμου «φαρμάκου» που θα τους κρατήσει στη ζωή βρίσκονται για μία ακόμα φορά οι 300 και πλέον αχαιοί πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία (θαλασσαιμία), οι οποίοι μεταγγίζονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Οι ελλείψεις αίματος έχουν οδηγήσει σε καθυστερήσεις των προγραμματισμένων μεταγγίσεων σε αρκετούς πάσχοντες, όπως ανέφερε στην «Π» ο πρόεδρος του Αχαϊκού Συλλόγου Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας Χάρης Πύργας. «Αναγκαζόμαστε να απευθύνουμε δημόσια έκκληση, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρότατο θέμα. Από τη μία οι διακοπές που μεσολάβησαν και από την άλλη οι πολλές ιώσεις που κυκλοφορούν έχουν επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εθελοντική αιμοδοσία, στην οποία εμείς στηριζόμαστε».

Οπως υπογραμμίζει ο ίδιος, οι ελλείψεις δεν έχουν επηρεάσει μόνο τους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία, αλλά και τη διεξαγωγή χειρουργείων, καθώς και τις αναγκαίες μεταγγίσεις σε άλλες αιματολογικές νόσους.

Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη δεν αποτελεί απλή απειλή για τους πάσχοντες, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατες επιπλοκές στην εξέλιξη της υγείας τους. Η μη έγκαιρη μετάγγιση για έναν πάσχοντα από Μεσογειακή Αναιμία σημαίνει περαιτέρω επιβάρυνση της υγείας του με σοβαρότατες επιπλοκές.

«Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς τα αποθέματα σε όλες τις ομάδες αίματος έχουν μειωθεί σε επίπεδα που δεν επαρκούν για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές συνανθρώπων μας» τονίζει ο κ. Πύργας, απευθύνοντας έκκληση εκ μέρους των ασθενών σε όλους τους υγιείς πολίτες, ηλικίας 18-65 ετών, να προσέλθουν στα κέντρα αιμοδοσίας και να προσφέρουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους.

Η αιμοδοσία είναι απολύτως ασφαλής, διαρκεί μόλις λίγα λεπτά και μπορεί να σώσει έως και τρεις ζωές με κάθε προσφορά.

Σε ό,τι αφορά τους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία δεν πρόκειται για μία έκτακτη κατάσταση. Το υπουργείο Υγείας γνωρίζει με συγκεκριμένα στοιχεία πόσοι ασθενείς και κάθε πότε υποβάλλονται σε μετάγγιση. Επομένως όφειλε χρόνια τώρα να έχει αναπτυχθεί ένα πλαίσιο ασφαλείας, ώστε οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία να έχουν θεραπευτική κάλυψη και να μην επηρεάζεται αυτή από το εάν θα πάνε οι εθελοντές αιμοδότες να δώσουν αίμα. Οπως εξασφαλίζεται το φάρμακο για όλους τους πάσχοντες, έτσι θα έπρεπε να είναι εξασφαλισμένο για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών. Είναι ανεπίτρεπτο να το ψάχνουν οι ίδιοι οι πάσχοντες και να απευθύνουν δημόσιες εκκλήσεις. Αποτελεί δικαίωμά τους η ανεμπόδιστη παροχή της θεραπείας τους.

Οσοι είστε σε θέση να αιμοδοτήσετε για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο τηλέφωνο: 2613 603667-9. Το ωράριο αιμοδοσίας είναι: Καθημερινές και αργίες από 8:30 έως 14:30 και 17:00 έως 20:30.

