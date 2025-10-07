Εκκληση Γκουτέρες σε Ισραήλ και Χαμάς: «Βάλτε τέλος στα δεινά»:

Μάριο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ: «Έπειτα από δύο τραυματικά χρόνια, πρέπει να επιλέξουμε την ελπίδα. Τώρα».

Γκουτέρες
07 Οκτ. 2025 9:01
Pelop News

Ανήμερα της δεύτερης επετείου της εφόδου της Χαμάς στο νότιο τμήμα του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση στα εμπόλεμα μέρη να τερματίσουν τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

7η Οκτωβρίου 2023 – Ισραήλ: Η μέρα που άλλαξε τη Μέση Ανατολή, συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Γαζα ΦΩΤΟ

«Βάλτε τέλος τώρα στις εχθροπραξίες στη Γάζα, στο Ισραήλ και στην περιοχή», αναφέρει μήνυμά του – στα αγγλικά, στα αραβικά και στα εβραϊκά – που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Νέα Υόρκη.

Ο Γενικός Γραμματέας κρίνει στο μήνυμα πως η πρόταση που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί «ευκαιρία» για να τερματιστεί ο πόλεμος. «Έπειτα από δύο τραυματικά χρόνια, πρέπει να επιλέξουμε την ελπίδα. Τώρα», προσθέτει.

Καλεί ξανά τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας «άνευ όρων και άμεσα».

«Βάλτε τέλος στα δεινά όλων. Αυτή είναι ανθρωπιστική καταστροφή κλίμακας που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς», επιμένει.

Για τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, επείγει να σιγήσουν τα όπλα και να υπάρξει «αξιόπιστη πολιτική διαδικασία», να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία και να ανοίξει ο «δρόμος για την ειρήνη» στην περιοχή.
