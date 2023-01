Έκκληση ΠΟΥ στις κυβερνήσεις: «Δημιουργείστε άμεσα απόθεμα φαρμάκων»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προχώρησε αιφνιδιαστικά σε ανανέωση του καταλόγου των φαρμάκων τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν και που χρησιμοποιούνται για «ραδιοβιολογικές ή πυρηνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση της ΕΕ ότι η Ρωσία «βρίσκεται σε πόλεμο με τη Δύση».

Ο ΠΟΥ εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επιβίωσης μιας πυρηνικής καταστροφής σε νέα έκθεση σήμερα, προειδοποιώντας για «σκόπιμες χρήσεις ραδιενεργών υλικών με κακόβουλη πρόθεση», περίπου 15 ημέρες μετά από ανάλογη κίνηση της ΕΕ για δημιουργία κέντρου αποθήκευσης ιατρικού εξοπλισμού σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.

Η έκθεση δημοσιεύτηκε καθώς το φάσμα του πυρηνικού πολέμου πλανάται σε όλο τον κόσμο αφού η Δύση προμήθευσε άρματα μάχης τελευταίας τεχνολογίας στην Ουκρανία προκαλώντας την οργή της Μόσχας.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε το ΝΑΤΟ για «κατάφωρη πρόκληση» και προειδοποίησε με «παγκόσμια καταστροφή».

Μόλις σήμερα εξάλλου ο Στέφανο Σανίνο, γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι ο Πούτιν «μεταπήδησε από την έννοια της ειδικής επιχείρησης σε μια έννοια ενός πολέμου εναντίον του ΝΑΤΟ και της Δύσης».

Η ΕΕ δεν επιδιώκει να κλιμακώσει τις εχθροπραξίες, αλλά «απλώς δίνει τη δυνατότητα να σωθούν ζωές και να επιτραπεί στους Ουκρανούς να αμυνθούν από αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις», είπε ο κ. Sannino.

Η Δρ Μαρία Νέιρα, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του ΠΟΥ προειδοποίησε ότι πολλές κυβερνήσεις σήμερα δεν είναι προετοιμασμένες για πυρηνική καταστροφή ή καταστροφή από ραδιενέργεια.

Είπε: «Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ακτινοβολίας, οι άνθρωποι μπορεί να εκτεθούν σε ακτινοβολία σε δόσεις που κυμαίνονται από αμελητέα έως απειλητικές για τη ζωή. Οι κυβερνήσεις, αργά ή γρήγορα πρέπει να προετοιμαστούν για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.»

«Είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις να είναι έτοιμες να προστατεύσουν την υγεία των πληθυσμών τους και να ανταποκριθούν άμεσα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αυτό περιλαμβάνει έτοιμες προμήθειες φαρμάκων που θα σώσουν ζωές και θα μειώσουν τους κινδύνους από την έκθεση στην ραδιενεργή ακτινοβολία», σημείωσε η Δρ. Μαρία Νέιρα.

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι ένα εθνικό απόθεμα συνήθως περιλαμβάνει Προσωπικό Υλικό Προστασίας, κιτ τραυματισμού, υγρά, αντιβιοτικά και παυσίπονα.

Ωστόσο, ο οργανισμός υγείας είπε: «Πολλές χώρες, ωστόσο, εξακολουθούν να στερούνται τα βασικά στοιχεία ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από ραδιενεργή ακτινοβολία».

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ κρατούν το κλειδί για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά αρνούνται να το χρησιμοποιήσουν.

Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν ότι «προσέφερε όπλα στην Ουκρανία» όταν θα μπορούσε αντ’ αυτού να υποκινήσει μια κατάπαυση του πυρός.

Η Γερμανία και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι θα στείλουν προηγμένα άρματα μάχης στην Ουκρανία, προσφέροντας αυτό που ένας εμπειρογνώμονας αποκάλεσε «θωρακισμένη δύναμη διάτρησης» για να βοηθήσει το Κίεβο να ξεπεράσει το μαχητικό αδιέξοδο καθώς η ρωσική εισβολή μπαίνει στον 12ο μήνα της.

Η ανακοίνωση σηματοδότησε το πρώτο στάδιο μιας συντονισμένης προσπάθειας από τη Δύση να παράσχει δεκάδες βαρέα όπλα, τα οποία οι ουκρανοί στρατιωτικοί διοικητές είπαν ότι θα τους δώσουν δυνατότητες αντεπιθέσεων , θα μειώσουν τις απώλειες και θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση των λιγοστών προμηθειών πυρομαχικών.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι η χώρα του θα στείλει 31 άρματα μάχης M1 Abrams, απορρίπτοντας επίμονα επιχειρήματα ότι είναι πολύ δύσκολο για τα ουκρανικά στρατεύματα να τα λειτουργήσουν και να τα συντηρήσουν.

Η απόφαση των ΗΠΑ ακολούθησε τη συμφωνία της Γερμανίας να στείλει 14 άρματα μάχης Leopard 2 A6 από τα δικά της αποθέματα.

Σε απάντηση, η Ρωσία έχει εντείνει τις προσπάθειες να σπάσει την άμυνα της Ουκρανίας με σφοδρές μάχες στα ανατολικά της χώρας.

Ο ουκρανικός στρατός είπε ότι σκληρές μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη, μια ημέρα αφότου ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σάρωσαν σειρά ουκρανικών στόχων σήμερα.

