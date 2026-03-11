«Έκλεισαν» οι αιτήσεις εργαζομένων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Έκλεισε σήμερα, 11 Μαρτίου και ώρα 12:00, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων εργαζομένων για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5227573), της Δράσης 16913.

Από την Τρίτη 10 Μαρτίου που ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέχρι και σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου, υποβλήθηκαν 237.505 αιτήσεις από εργαζόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον για την απόκτηση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε 114.384 μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε τομείς υψηλής ζήτησης, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το Μητρώο Ωφελουμένων – Εργαζομένων (εγκεκριμένων και αποκλειομένων) θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/

