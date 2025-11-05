Εκλεισε ένας κύκλος 50 χρόνων για τον Γιάννη Ψαρρά

Πενήντα χρόνια μέσα στο ποδόσφαιρο είναι μια ολόκληρη ζωή. Ο Γιάννης Ψαρράς έγινε επαγγελματίας στα 17 του με την Παναχαϊκή, έκανε σπουδαία καριέρα, πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, έπαιξε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, κατέκτησε πρωτάθλημα, ακολούθησε την προπονητική, ίδρυσε δική του ακαδημία και πλέον ασχολείται με τουριστικές επιχειρήσεις στην Κέρκυρα.

Τέλος, λοιπόν, η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο μετά από μισό αιώνα! «Ποτέ δεν πήρα αυτό που δικαιούμουν ως ποδοσφαιριστής και προπονητής. Πάλεψα πολύ για να κατακτήσω πράγματα. Ηταν ύστατη τιμή για μένα που εργάστηκα ως προπονητής στις Μικτές ομάδες της ΕΠΣ Αχαΐας και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο ήταν η λειτουργία της ακαδημίας του Αχαϊκού από το 2002 μέχρι το 2022, βγάζοντας πολλούς ποδοσφαιριστές. Πλέον, τα σαββατοκύριακα δεν θα καθορίζουν τη ζωή μου. Δεν αποκλείω στο μέλλον κάτι που θα αφορά άλλο πόστο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα», έλεγε ο Ψαρράς, ο οποίος παρακολούθησε μετά από πολλά χρόνια παιχνίδι της Παναχαϊκής και πρόσθεσε:

«Μετά από 50 χρόνια μένουν οι γνωριμίες που έκανα, κάποιες ωραίες εικόνες από τα παιχνίδια και οι εμπειρίες που έζησα. Θα θυμάμαι πάντα κάποια μεγάλα παιχνίδια με την Παναχαϊκή στην Πάτρα όπως αυτό με την ΑΕΚ, που πέτυχα το πρώτο γκολ και έδωσα το δεύτερο και φυσικά μεγάλες στιγμές με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη με Μπάγερν στο Μόναχο, με Σεβίλλη, με Σοσό και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ, με πληγώνουν πολλά σχετικά με την Παναχαϊκή, είναι μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στο μέλλον».

