Έκλεψε 120.000 ευρώ σε ρολόγια και τα πουλούσε – Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική ΦΩΤΟ

Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ένας 54χρονος άνδρας, που συνελήφθη την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 σε περιοχή της Αττικής.

Ο άνδρας κατηγορείται για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 54χρονος, το διάστημα 2018 – 2019, αφαίρεσε από αποθήκη εταιρείας –στην οποία εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης– ρολόγια και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ.

Τα κλοπιμαία, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, διέθετε προς πώληση, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι με πέντε φυσίγγια, καθώς και 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας ως μέρος των κλαπέντων αντικειμένων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες υποθέσεις κλοπών συνεχίζεται.

