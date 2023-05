Εκλογές 2023: Συγχαρητήρια από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε ΝΔ και Μητσοτάκη

«Συγχαρητήρια στη Νέα Δημοκρατία για την επίτευξη ενός εξαιρετικού εκλογικού αποτελέσματος και την εξασφάλιση μιας νίκης την οποία άξιζε απόψε! Ο ελληνικός λαός μίλησε, επιλέγοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως εγγυητή της σταθερότητας και της ανάπτυξης» αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Congratulations to @neademokratia for achieving an outstanding electoral result and securing a well-deserved victory tonight! The Greek people have spoken, choosing @kmitsotakis as the guarantor of stability and growth. pic.twitter.com/8ePbeGpwDz

«Υπέροχα νέα από την Ελλάδα σήμερα το βράδυ! Οι εκλογές είναι μια μεγάλη νίκη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία» αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter, ο επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, και προσθέτει ότι «η οικονομική ανάκαμψη είναι πραγματική και οι πολίτες θέλουν αυτό να συνεχιστεί. Μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία, ιδιαίτερα στον αγαπημένο μου φίλο Κυριάκο».

Great news from Greece 🇬🇷🇪🇺 this evening! The elections are a big victory for @kmitsotakis & @neademokratia. The economic turnaround is real and citizens want this to continue. Well done to everyone who has contributed to this success, especially to my dear friend Kyriakos! @EPP pic.twitter.com/eZH9ZWZaTa

— Manfred Weber (@ManfredWeber) May 21, 2023