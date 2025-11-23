Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Χωρίς κάλπες σε τρεις νομούς της Κρήτης!

Συγκεκριμένα, τα μέλη των ΔΕΕΠ Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου έλαβαν μήνυμα ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εκλογές…

23 Νοέ. 2025 14:05
Pelop News

Στις κάλπες σήμερα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ), στις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις (ΔΗΜΤΟ), αλλά και για την ανάδειξη συνέδρων στο επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Ομως, οι εκλογές δεν διεξάγονται σε όλους τους νομούς της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, τα μέλη των ΔΕΕΠ Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου έλαβαν μήνυμα ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εκλογές, καθώς σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος πρόεδρος, ενώ οι υποψήφιοι για τα μέλη και για τις θέσεις συνέδρων αντιστοιχούν ακριβώς στις εκλόγιμες θέσεις. Αντίθετα, στο Ηράκλειο οι εκλογές διεξάγονται κανονικά σε οκτώ κέντρα.

Τοπικές πηγές σημειώνουν έντονη δυσαρέσκεια για αυτή την εξέλιξη, καθώς θεωρείται ότι τα μέλη θα έπρεπε να προσέλθουν στις κάλπες για να αποφασιστεί η σειρά των υποψηφίων και ο τρόπος συγκρότησης των νέων ΔΕΕΠ.

 

 

