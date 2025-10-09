Εκλογές το Σάββατο στη ΝΕΠ – Παλιά και νέα στελέχη δίπλα στον Μανώλη Τσουραμάνη

Στις κάλπες οδηγούνται το Σάββατο τα μέλη της ΝΕΠ, με τον πρόεδρο Μανώλη Τσουραμάνη να πλαισιώνεται στη νέα διοίκηση από παλιά και νέα στελέχη.

09 Οκτ. 2025 11:41
Pelop News

Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18/10 στη ΝΕΠ. Οι αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ. θα γίνουν στα γραφεία της Ενωσης στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» και τα μέλη θα μπορούν να ψηφίζουν από τις 09:30 έως τις 13:30.

Οι πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι ο Μανώλης Τσουραμάνης θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρεία στη ΝΕΠ, με τη νέα διοίκηση να πλαισιώνεται από παλιά, αλλά και καινούργια στελέχη, που θα ανανεώσουν το διοικητικό δυναμικό.
