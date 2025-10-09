Εκλογές το Σάββατο στη ΝΕΠ – Παλιά και νέα στελέχη δίπλα στον Μανώλη Τσουραμάνη

Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18/10 στη ΝΕΠ. Οι αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ. θα γίνουν στα γραφεία της Ενωσης στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» και τα μέλη θα μπορούν να ψηφίζουν από τις 09:30 έως τις 13:30.

Οι πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι ο Μανώλης Τσουραμάνης θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρεία στη ΝΕΠ, με τη νέα διοίκηση να πλαισιώνεται από παλιά, αλλά και καινούργια στελέχη, που θα ανανεώσουν το διοικητικό δυναμικό.

