ΕΚΟ: Στα 1,09€ / λίτρο το Πετρέλαιο Θέρμανσης, η χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών

Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, βρίσκεται σταθερά δίπλα στους καταναλωτές με εγγύηση ποιότητας και ποσότητας, προσφέροντας Πετρέλαιο θέρμανσης στην πιο χαμηλή τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών.

Επιπλέον, για όλη την περίοδο διάθεσης Πετρελαίου Θέρμανσης, από 15 Οκτωβρίου 2025 έως και 30 Απριλίου 2026, η ΕΚΟ δίνει την δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες, εκδόσεως Ελληνικών Τραπεζών.

Παράλληλα, από 15 Οκτωβρίου 2025 έως και 15 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιείται μεγάλη προωθητική ενέργεια, όπου 100 τυχεροί κερδίζουν το ΕΚΟ Πετρέλαιο Θέρμανσης της χρονιάς! Προϋπόθεση για συμμετοχή στην κλήρωση είναι ο καταναλωτής να είναι μέλος του προγράμματος EKO Smile και να χρησιμοποιήσει την κάρτα ΕΚΟ Smile (φυσική ή ψηφιακή) κατά την αγορά Πετρελαίου Θέρμανσης.

Για παραγγελίες καλέστε στον αριθμό 18198. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.eko.gr .

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



